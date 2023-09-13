Разгром от Аргентины и тяжелая победа Бразилии: результаты матчей отбора ЧМ-2026

В ночь на 13 сентября в Южной Америке состоялись очередные матчи отборочного цикла чемпионата мира-2026.

Первыми свой матч провели действующие чемпионы мира аргентинцы, которые на выезде без особых проблем победили команду Колумбии со счетом 3:0. Интересно, что в этой встрече не принимал участие капитан и лидер сборной Аргентины Лионель Месси, у которого диагностировано повреждение.

Уже глубокой ночью по европейскому времени состоялись другие матчи. Эквадор в упорной борьбе на своем поле победил Уругвай со счетом 2:1, Венесуэла добыла минимальную победу над Парагваем в родных стенах – 1:0, а Чили и Колумбия расписали нулевую ничью.

В заключительном матче игрового дня сборная Бразилии на выезде играла против команды Перу и столкнулась с большими проблемами. Забить бразильцы смогли лишь перед окончанием основного времени. Гол на свой счет записал Маркиньос.

После двух туров лидируют в отборе Бразилия и Аргентина, набравшие по шесть баллов. Третье место у команды Колумбии, в активе которой четыре очка.