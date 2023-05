Major victories for Shakhtar Donetsk and Dynamo Kyiv: Results of the 28th round of the UPL

Matchday 28 of the Ukrainian Premier League has concluded. It is worth noting the significant victories of Shakhtar Donetsk and Dynamo Kyiv over Zorya and Kolos, respectively, as well as Dnipro-1's defeat to Vorskla. Here are the match results:

Zorya - Shakhtar Donetsk - 0:3 (0:1)

Goals: Sudakov, 5 - 0:1, Bondarenko, 59 - 0:2, Kelsi, 83 - 0:3

Kolos - Dynamo Kyiv - 0:3 (0:1)

Goals: Volynets, 8 (own goal) - 0:1, Andrievsky, 68 - 0:2, Voloshin, 90+3 - 0:3

Dnipro-1 - Vorskla - 1:2 (1:2)

Goals: Blanco, 3 - 1:0, Sklyar, 11 (penalty) - 1:1, Kane, 45+3 - 1:2

Kryvbas - Metalist - 2:0 (1:0)

Goals: Sosa, 42 - 1:0, Kapich, 71 - 2:0

Inhulets - Metalist 1925 - 0:0

Lviv - Chornomorets - 0:1 (0:1)

Goal: Salyuk, 23 - 0:1

Minai - Rukh - 0:0

Veres - Oleksandriya - 2:2 (1:2)

Goals: Kovalec, 10 - 0:1, Mikhaylenko, 17 - 0:2, Klets, 26 - 1:2, Vovchenko, 55 - 2:2

Current standings: Shakhtar Donetsk - 69, Dnipro-1 - 64, Zorya - 61, Dynamo Kyiv - 56, Oleksandriya - 43, Vorskla - 39, Kryvbas - 38, Kolos - 33, Chornomorets - 32, Metalist 1925 - 31, Minai - 30, Inhulets, Rukh, Veres - 28, Metalist - 22, Lviv - 13.

