Крупные победы "Шахтера" и "Динамо": результаты 28-го тура чемпионата Украины

Состоялись матчи 28-го тура чемпионата Украины. Стоит отметить крупные победы “Шахтера” и “Динамо” над “Зарей” и “Колосом”, а также поражение “Днепра-1” от “Ворсклы”.

“Заря” – “Шахтер” – 0:3 (0:1)

Голы: Судаков, 5 - 0:1, Бондаренко, 59 - 0:2, Келси, 83 - 0:3

“Колос” – “Динамо” – 0:3 (0:1)

Голы: Волынец, 8 (автогол) - 0:1, Андриевский, 68 - 0:2, Волошин, 90+3 - 0:3

“Днепр-1” – “Ворскла” - 1:2 (1:2)

Голы: Бланко, 3 – 1:0, Скляр, 11 (с пенальти) - 1:1, Кане, 45+3 - 1:2

“Кривбасс” – “Металлист” – 2:0 (1:0)

Голы: Соса, 42 - 1:0, Капич, 71 - 2:0

"Ингулец" – "Металлист 1925" - 0:0

"Львов" – "Черноморец" – 0:1 (0:1)

Гол: Салюк, 23 - 0:1

"Минай" – "Рух" – 0:0

"Верес" - "Александрия" - 2:2 (1:2)

Голы: Ковалец, 10 - 0:1, Михайленко, 17 - 0:2, Клец, 26 - 1:2, Вовченко, 55 - 2:2

Положение команд: "Шахтер" - 69, "Днепр-1" - 64, "Заря" - 61, "Динамо" - 56, "Александрия" - 43, "Ворскла" - 39, "Кривбасс" - 38, "Колос" - 33, "Черноморец" - 32, "Металлист 1925" - 31, "Минай" - 30, "Ингулец", "Рух", "Верес" - 28, "Металлист" - 22, "Львов" - 13.

Не пропустите: "Колос" - "Динамо" - 0:3 (видеообзор).