Фабрегас перейдет в клуб второго дивизиона Италии

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Фабрегас перейдет в клуб второго дивизиона Италии

Фото: твиттер Сеска Фабрегаса/Автор неизвестен

Опытный полузащитник Сеск Фабрегас станет игроком представителя Серии Б "Комо 1907".

Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Соглашение сторон будет рассчитано до лета 2024 года.

Отметим, что в даннйы момент 35-летний Фабрегас находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был "Монако", за который он провёл 68 матчей, забил четыре мяча и отдал девять голевых передач. 

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