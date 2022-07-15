Фабрегас перейдет в клуб второго дивизиона Италии

Фото: твиттер Сеска Фабрегаса/Автор неизвестен

Опытный полузащитник Сеск Фабрегас станет игроком представителя Серии Б "Комо 1907".

Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Соглашение сторон будет рассчитано до лета 2024 года.

Отметим, что в даннйы момент 35-летний Фабрегас находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был "Монако", за который он провёл 68 матчей, забил четыре мяча и отдал девять голевых передач.

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