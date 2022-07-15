Эриксен стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Кристиана Эриксена/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался манкунианцам бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

30-летний Эриксен ранее выступал за "Аякс", "Тоттенхэм", "Интер" и "Брентфорд". За сборную Дании сыграл 115 матчей и забил 38 голов. 3-кратный чемпион Нидерландов, чемпион Италии, обладатель Кубка Нидерландов, обладатель Суперкубка Нидерландов.

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