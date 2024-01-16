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Жирона – Райо Вальекано прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Жирона - Райо Вальекано прогноз
Жирона Жирона
Кубок Испании 17 янв 2024, 15:30 Жирона - Райо Вальекано
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Испания,
Райо Вальекано Райо Вальекано
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.67
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В битве за выход в четвертьфинал Кубка Испании сойдутся Жирона и Райо Вальекано. Хозяева поля считаются очевидными фаворитами этого противостояния. Встреча пройдет 17 января 2024 года.

Жирона

Лидер турнирной таблицы чемпионата Испании подходит к игре против скромного соперника после сенсационного ничейного результата в матче с Альмерией – последней командой турнирной таблицы. В том матче Жирона должна была побеждать, однако оборона соперников не позволила им даже забить.

На данный момент Жирона идет на серии без поражений. Свой единственный матч в чемпионате они проиграли мадридскому Реалу, с которым и соперничают за золотые медали первенства.

Райо Вальекано

В минувшем раунде Кубка Испании Райо Вальекано добыл сложную победу над Уэской, обыграв соперника в дополнительное время со счетом 2:0.

После 19-ти матчей чемпионата Испании Райо Вальекано занимает 11-е место в турнирной таблице и пока имеет неплохой отрыв от зоны вылета. При этом шансов на попадение в зону еврокубков у команды нет, так как там слишком высокая конкуренция.

Личные встречи

В шести последних противостояниях было две победы Жироны, две победы Райо и два ничейных матча. В последней встрече в Ла Лиге в ноябре 2023 года Жирона одержала победу со счетом 2:1.

Прогноз на матч Жирона — Райо Вальекано

Ожидается напряженный матч с борьбой за каждый мяч. Жирона в лучшей форме, но Райо не будет просто так отказываться от участия в Кубке Испании. Обе команды способны забить, но оборона Жироны выглядит предпочтительнее.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.67
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