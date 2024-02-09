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Унион Берлин – Вольфсбург прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Унион - Вольфсбург прогноз
Унион Унион
Бундеслига Германия 10 фев 2024, 09:30 Унион - Вольфсбург
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Германия, Berlin, Альте Форстерай
Вольфсбург Вольфсбург
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.88
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100%
1хБет 5.00
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В рамках 21 тура Бундеслиги свою встречу проведут Унион Берлин – Вольфсбург, эксклюзивный прогноз на это событие можно найти на страницах нашего ресурса.

Унион Берлин

Столичный клуб до сих пор отходит от последствий провала на старте сезона, тогда команда потерпела 12 поражений кряду, во всех турнирах, а серия без побед и вовсе достигла 16 встреч. После таких потрясений Унион Берлин должен думать о сохранении прописки, хотя в прошлом сезоне финишировал в зоне Лиги Чемпионов. Команда пока 15-я в чемпионате, отрыв от тройки аутсайдеров составляет 3 очка. В последнем туре берлинцы расписали мировую в гостях с предпоследним Майнцом – 1:1.

Вольфсбург

«Волки» не могут похвастаться серьезными результатами в этом сезоне, так как занимают только 11-ю строчку в турнирной таблице, их отрыв от зоны вылета составляет восемь очков, столько же и до топ-6. Команда в последнем туре расписала дома боевую ничью с Хоффенхаймом – 2:2, продолжив свою серию без побед до пяти встреч. Вольфсбург играет в силу нестабильного середняка, так что еврокубки клубу пока не светят.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Вольфсбург одержал домашнюю победу со счетом 2:1, все три мяча были забиты за стартовые полчаса игры.
  • Команды играют в очных встречах с переменным успехом, история небольшая, при этом никогда в официальных матчах не побеждали гости.
  • Вольфсбург находится на серии из четырех ничьих.

Унион Берлин – Вольфсбург Прогноз

Ожидаем противостояния примерно равных соперников, которое может закончиться с любым исходом. Небольшими фаворитами идут берлинцы, что легко объясняется фактором своей арены. Поскольку матч должен пройти на встречных курсах, ставка на обмен забитыми мячами выглядит проходимой.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.88
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