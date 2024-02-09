Унион Берлин – Вольфсбург прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года
В рамках 21 тура Бундеслиги свою встречу проведут Унион Берлин – Вольфсбург, эксклюзивный прогноз на это событие можно найти на страницах нашего ресурса.
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Унион Берлин
Столичный клуб до сих пор отходит от последствий провала на старте сезона, тогда команда потерпела 12 поражений кряду, во всех турнирах, а серия без побед и вовсе достигла 16 встреч. После таких потрясений Унион Берлин должен думать о сохранении прописки, хотя в прошлом сезоне финишировал в зоне Лиги Чемпионов. Команда пока 15-я в чемпионате, отрыв от тройки аутсайдеров составляет 3 очка. В последнем туре берлинцы расписали мировую в гостях с предпоследним Майнцом – 1:1.
Вольфсбург
«Волки» не могут похвастаться серьезными результатами в этом сезоне, так как занимают только 11-ю строчку в турнирной таблице, их отрыв от зоны вылета составляет восемь очков, столько же и до топ-6. Команда в последнем туре расписала дома боевую ничью с Хоффенхаймом – 2:2, продолжив свою серию без побед до пяти встреч. Вольфсбург играет в силу нестабильного середняка, так что еврокубки клубу пока не светят.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В первом круге Вольфсбург одержал домашнюю победу со счетом 2:1, все три мяча были забиты за стартовые полчаса игры.
- Команды играют в очных встречах с переменным успехом, история небольшая, при этом никогда в официальных матчах не побеждали гости.
- Вольфсбург находится на серии из четырех ничьих.
Унион Берлин – Вольфсбург Прогноз
Ожидаем противостояния примерно равных соперников, которое может закончиться с любым исходом. Небольшими фаворитами идут берлинцы, что легко объясняется фактором своей арены. Поскольку матч должен пройти на встречных курсах, ставка на обмен забитыми мячами выглядит проходимой.
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