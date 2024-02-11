Трабзонспор – Хатайспор прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 2.02 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

После насыщенных выходных, в понедельник с футболом будет туго, мы подготовили свой эксклюзивный прогноз на матч Трабзонспор – Хатайспор, соперники встрется в рамках турецкой Суперлиги.

Трабзонспор

Этот сезон Трабзонспор не проводит ярко, занимая только пятую строчку в чемпионате, отставание от третьего места составляет два очка, а выше не подняться. В последнем туре команда уступила в гостях прямому конкуренту Бешикташу – 0:2, при этом играла не хуже соперника. Основная проблема состоит в том, что упомянутое поражение стало четвертым подряд, во всех случаях уступали клубам из топ-6, хотя это слабое оправдание.

Хатайспор

Исходя из турнирных раскладов, основная задача Хатайспора состоит в сохранении прописки в элите. Команда пока идет только 12-й в чемпионате, имея отрыв от зоны вылета всего два очка. В последнем туре удалось одержать важнейшую домашнюю победу над прямым конкурентом Карагюмрюк – 3:1. Хатайспор сейчас явно на ходу, ведь удалось набрать 7 очков в трех матчах, такой рывок позволил вылезти из опасной зоны, хотя отрыв пока минимальный.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды выдали в первом круге зрелищную битву, Хатайспор уступал 0:2 к 72-й минуте, но в итоге сумел совершить камбэк, одержав победу со счетом 3:2, решающий мяч хозяева забили на 90+7 минуте.

У клубов одинаковые показатели проходимости ставки тотал больше 2,5 голов, 13 из 24.

Трабзонспор играет дома с переменным успехом, 6 побед, 4 поражения и одна ничья.

Трабзонспор – Хатайспор Прогноз

Хозяева в этой паре фавориты, у них выше статус, к тому же фактор своего поля тоже должен позволить добиться желаемого результата. Трабзонспор находится на серии поражений, поэтому точно постарается ее прервать, у Хатайспора мотивации не меньше, к тому же гости в неплохой форме. Мы считаем, что команды смогут показать результативный футбол, ставим на тотал больше 2,5 голов.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram