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Трабзонспор – Хатайспор прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Трабзонспор - Хатайспор прогноз
Трабзонспор Трабзонспор
Суперлига Турция 12 фев 2024, 09:00 Трабзонспор - Хатайспор
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Турция, Trabzon, Medical Park Stadium
Хатайспор Хатайспор
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 2.02
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100%
1хБет 5.00
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После насыщенных выходных, в понедельник с футболом будет туго, мы подготовили свой эксклюзивный прогноз на матч Трабзонспор – Хатайспор, соперники встрется в рамках турецкой Суперлиги.

Трабзонспор

Этот сезон Трабзонспор не проводит ярко, занимая только пятую строчку в чемпионате, отставание от третьего места составляет два очка, а выше не подняться. В последнем туре команда уступила в гостях прямому конкуренту Бешикташу – 0:2, при этом играла не хуже соперника. Основная проблема состоит в том, что упомянутое поражение стало четвертым подряд, во всех случаях уступали клубам из топ-6, хотя это слабое оправдание.

Хатайспор

Исходя из турнирных раскладов, основная задача Хатайспора состоит в сохранении прописки в элите. Команда пока идет только 12-й в чемпионате, имея отрыв от зоны вылета всего два очка. В последнем туре удалось одержать важнейшую домашнюю победу над прямым конкурентом Карагюмрюк – 3:1. Хатайспор сейчас явно на ходу, ведь удалось набрать 7 очков в трех матчах, такой рывок позволил вылезти из опасной зоны, хотя отрыв пока минимальный.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды выдали в первом круге зрелищную битву, Хатайспор уступал 0:2 к 72-й минуте, но в итоге сумел совершить камбэк, одержав победу со счетом 3:2, решающий мяч хозяева забили на 90+7 минуте.
  • У клубов одинаковые показатели проходимости ставки тотал больше 2,5 голов, 13 из 24.
  • Трабзонспор играет дома с переменным успехом, 6 побед, 4 поражения и одна ничья.

Трабзонспор – Хатайспор Прогноз

Хозяева в этой паре фавориты, у них выше статус, к тому же фактор своего поля тоже должен позволить добиться желаемого результата. Трабзонспор находится на серии поражений, поэтому точно постарается ее прервать, у Хатайспора мотивации не меньше, к тому же гости в неплохой форме. Мы считаем, что команды смогут показать результативный футбол, ставим на тотал больше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 2.02
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