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Тенерифе – Мальорка прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Тенерифе - Мальорка прогноз
Тенерифе Тенерифе
Кубок Испании Сегодня, 16:00 Тенерифе - Мальорка
Завершен
0 : 1
Испания,
Мальорка Мальорка
120’
Cyle Larin
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.5
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100%
1хБет 5.00
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На вторник в Кубке Испании запланировано три встречи, в том числе между собой сыграют Тенерифе – Мальорка прогноз на матч этих команд составлен нашими экспертами.

Тенерифе

После 22 туров Сегундо Тенерифе занимает 12-ю строчку в чемпионате, хотя отставание от топ-6 не такое существенное, всего 4 очка. Отрыв от опасной зоны составляет 8 очков, о чем тоже нужна помнить. У клуба сейчас серия из трех матчей без побед, за этот период удалось набрать всего один балл. В последнем туре команда уступила на своем поле Эльче со счетом 0:1, единственный мяч был пропущен уже на 3-й минуте. Даже при таких раскладах есть шансы на повышение в классе, впереди целый второй круг.

Мальорка

«Островитяне» привычно демонстрируют не самый интересный футбол, хотя играют сейчас в Примере. После 20 туров Мальорка занимает скромное 14-е место в чемпионате, отрыв от опасной зоны составляет всего 4 очка. В последнем туре команда владела очевидным преимуществом дома против прямого конкурента Сельты, но выиграть так и не удалось 1:1.

История очных противостояний

Последний раз соперники пересекались еще в сезоне 2020/21, тогда Мальорка выиграла обе встречи в рамках Сегундо – 2:0 дома и 1:0 в гостях.

Прогноз на матч Тенерифе – Мальорка

Соперникам дают равные шансы на успех, обе команды сыграют в полную силу, так как на кону путевка в четвертьфинал турнира. Оба клуба в своих чемпионатах не впечатляют высокой результативностью, так что предпосылок для зрелищного футбола точно нет. Проходимой здесь выглядит ставка на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.5
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1хБет 5.00
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