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Санта-Клара – Порту прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Санта-Клара - Порту прогноз
Санта-Клара Санта-Клара
Кубок Португалии 07 фев 2024, 11:00 Санта-Клара - Порту
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- : -
Португалия,
Порту Порту
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-1)
Коэф.: 1.64
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100%
1хБет 5.00
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В четвертьфинале Кубка Португалии свою встречу проведут Санта-Клара – Порту, прогноз на данное событие читайте на страницах нашего ресурса.

Санта-Клара

В прошлом сезоне Санта-Клара покинула элиту португальского футбола, хотя клуб имеет хорошие шансы сразу же вернуться, так как лидирует во втором дивизионе после 20 туров, опережая на 3 очка ближайшего преследователя. Команда в своем последнем матче не сумела обыграть в гостях одного из аутсайдеров Вилаверденсе – 1:1, причем на 90+2 упустили возможность вырвать победу, когда Сафира не реализовал пенальти. Выход в четвертьфинал Кубка Португалии ухе неплохой результат, хотя пройти одного из грандов будет очень сложно.

Порту

«Драконам» в этом сезоне сложно вести борьбу за титул, команда идет третьей в чемпионате, отставая от лидера на 6 очков, дистанция может увеличиться до 7 баллов, если Спортинг выиграет свою запасную встречу. В последнем туре Порту потерял важные очки дома со скромным Риу Аве – 0:0, хозяева заслужили победу, но подвела реализация, два их гола были отменены после видеоповторов. Кубок Португалии хорошая возможность взять хоть какой-то трофей в этом сезоне.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Санта-Клара в очных встречах прошлого сезона оказала серьезное сопротивление, сыграв дома 1:1, а в гостях уступили 1:2.
  • Порту не проигрывает в восьми встречах подряд, во всех турнирах.
  • Санта-Клара не уступает в пяти официальных встречах кряду.

Санта-Клара – Порту Прогноз

Гости объяснимо идут фаворитами, но для маленьких клубов кубковые турниры – это небольшая надежда взять трофей. Порту приедет исключительно за победой, иной исход команду не устроит. Клубы представляют разные дивизионы, а это некое давление на фаворита. Мы считаем приемлемой ставку на успех гостей с форой -1 гол.

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Прогноз на матч П2(-1)
Коэф.: 1.64
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