Санта-Клара – Порту прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года
В четвертьфинале Кубка Португалии свою встречу проведут Санта-Клара – Порту, прогноз на данное событие читайте на страницах нашего ресурса.
Санта-Клара
В прошлом сезоне Санта-Клара покинула элиту португальского футбола, хотя клуб имеет хорошие шансы сразу же вернуться, так как лидирует во втором дивизионе после 20 туров, опережая на 3 очка ближайшего преследователя. Команда в своем последнем матче не сумела обыграть в гостях одного из аутсайдеров Вилаверденсе – 1:1, причем на 90+2 упустили возможность вырвать победу, когда Сафира не реализовал пенальти. Выход в четвертьфинал Кубка Португалии ухе неплохой результат, хотя пройти одного из грандов будет очень сложно.
Порту
«Драконам» в этом сезоне сложно вести борьбу за титул, команда идет третьей в чемпионате, отставая от лидера на 6 очков, дистанция может увеличиться до 7 баллов, если Спортинг выиграет свою запасную встречу. В последнем туре Порту потерял важные очки дома со скромным Риу Аве – 0:0, хозяева заслужили победу, но подвела реализация, два их гола были отменены после видеоповторов. Кубок Португалии хорошая возможность взять хоть какой-то трофей в этом сезоне.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Санта-Клара в очных встречах прошлого сезона оказала серьезное сопротивление, сыграв дома 1:1, а в гостях уступили 1:2.
- Порту не проигрывает в восьми встречах подряд, во всех турнирах.
- Санта-Клара не уступает в пяти официальных встречах кряду.
Санта-Клара – Порту Прогноз
Гости объяснимо идут фаворитами, но для маленьких клубов кубковые турниры – это небольшая надежда взять трофей. Порту приедет исключительно за победой, иной исход команду не устроит. Клубы представляют разные дивизионы, а это некое давление на фаворита. Мы считаем приемлемой ставку на успех гостей с форой -1 гол.
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