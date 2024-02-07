Руан – Монако прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года

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В 1/8 финала Кубка Франции скромный Руан дома сыграет против Монако. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Руан

Для Руана, который занимает седьмое место в турнирной таблице третьей лиги, сам факт выхода в 1/8 финала уже является огромным успехом. Особенно, если учесть то, в предыдущем раунде Руан в серии пенальти выбил действующего обладателя Кубка Франции Тулузу. В третьей лиге Руан был среди претендентов на повышение в Лигу 2, но последние два поражения подряд отбросили команду от второго места на расстояние 9 очков. На выходных Руан дома уступил Версалю (1:2).

Монако

Путь Монако к 1/8 финала был на удивление сложным. Уже в 1/32 финала команда Ади Хюттера была вынуждена играть против вице-чемпионов Ланса, а выиграть удалось лишь в серии пенальти. В предыдущем раунде Монако выбил представителя Лиги 2 Родез (3:1), который обыграл Монако в прошлом сезоне. В Лиге 1 Монако на выходных сыграл 1:1 против Гавра, и занимает 5 место.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Последний раз Монако и Руан играли друг с другом в 1985 году, когда Руан выступал в высшем дивизионе

Руан не обыгрывал Монако с 1968 года

Последний раз Руан выходил в 1/4 финала Кубка Франции в сезоне-1998/99

Прогноз на матч Руан – Монако

Монако значительно превосходит соперника в классе, поэтому я прогнозирую, что голов в этом матче будет более трех.

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