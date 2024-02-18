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ПСВ – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 20 февраля 2024

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
ПСВ Эйндховен - Боруссия Д прогноз
ПСВ Эйндховен ПСВ Эйндховен
Лига Чемпионов 20 фев 2024, 15:00 ПСВ Эйндховен - Боруссия Д
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- : -
Международные, Eindhoven, Philips Stadion
Боруссия Д Боруссия Д
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа ПСВ Эйндховен
Коэф.: 2.16
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ в Эйндховене сыграет против Боруссии Дортмунд. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

ПСВ

Команда Петера Боса, который ранее тренировал Боруссию Дортмунд, проводит абсолютно аномальный сезон. В Эредивизи ПСВ выиграл 20 из 22 матчей, и лишь 2 раза сыграл вничью. За весь сезон ПСВ потерпел лишь 2 поражения: от Арсенала (0:4) в Лиге чемпионов и от Фейенорда в матче 1/8 финала Кубка Нидерландов. На групповом этапе Лиги чемпионов ПСВ удалось опередить Ланс и Севилью, тогда как первое место занял Арсенал. На выходных ПСВ без проблем обыграл Хераклес (2:0).

Боруссия Дортмунд

Дортмудская Боруссия стала одной из главных сенсаций группового этапа, ведь никто не верил, что именно эта команда займет первое место в “группе смерти” с ПСЖ, Миланом и Ньюкаслом. Однако вице-чемпионы Германии проиграли лишь один матч ПСЖ в стартовом матче группового этапа, а после этого набрали 11 очков. В Бундеслиге команда Эдина Терзича уже не рассчитыват на чемпионство, и ведет борьбу за топ-4. На данный момент с 41 очков в активе Боруссия занимает четвертое место, опережая РБ Лейпциг лишь на 1 очко. На выходных Дортмунд сыграл 1:1 против Вольфсбурга.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Этот матч будет третьим в истории между ПСВ и Боруссией Дортмунд. Ранее они играли друг с другом только на групповом этапе ЛЧ сезона-2002/03. Тогда команды в Дортмунде сыграли 1:1, а в Эйнховене победила Боруссия со счетом 3:1
  • В 11 матчах против команд из Нидерландов на счету Боруссии Дортмунд только 3 победы
  • ПСВ сыграет в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2015/16

Прогноз на матч ПСВ – Боруссия Дортмунд

ПСВ играет в этом сезоне просто невероятно, тогда как Боруссии Дортмунд катастрофически не хватает стабильности. Делаю ставку на то, что в этой игре победа будет за лидерами Эредивизи.

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Прогноз на матч Победа ПСВ Эйндховен
Коэф.: 2.16
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