Прогноз на матч Тотал больше 3 Коэф.: 1.67 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

Вечером в четверг в Вашингтоне состоится товарищеский матч между звездами американской лиги МЛС и лондонским "Арсеналом".

Звезды МЛС

В США принято каждый год проводить подобные матчи. Ежегодно команды из звезд МЛС играет против сборной звезд мексиканской лиги MX.

С 2014 по 2019 годы проводились матчи против европейских клубов. В первой такой игре местная сборная обыграла "Баварию" (2:1), потом "Тоттенхэм" (2:1), но затем поочередно потерпели поражения от "Арсенала" (1:2), мадридского "Реала" (1:1, по пенальти 2:4), "Ювентуса" (1:1, по пенальти 3:5) и "Атлетико" (0:3).

"Арсенал"

Команда провела крайне успешный сезон в английской Премьер-лиге, долгое время оставаясь главным претендентом на чемпионский титул. В конечном итоге недостаток опыта и ресурсов выбил команду из борьбы с "Манчестер Сити".

В текущем сезоне команде Микеля Артеты предстоит также сосредоточиться на Лиге чемпионов, что не будет легкой задачей.

Летом “канониры” купили защитника Тимбера из "Аякса", полузащитника Райса из "Вест Хэма" и нападающего Хаверца из "Челси".

Статистика

Звезды МЛС выиграли лишь один матч из последних шести, проиграв дважды. В семи из восьми матчей заходила ставка “Обе команды забьют”.

В то же время "Арсенал" выиграл только один матч из последних четырех, проиграв дважды.

Прогноз

Пускай игра и товарищеская, но оба коллектива серьезно настроены на результат. Ожидаем борьбу и много забитых голов, поэтому будем ставить на исход - тотал матча больше 3.

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