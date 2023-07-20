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Прогноз на матч Южноамериканского кубка Тигре - Либертад 21 июля 2023 года

Прогноз на матч Тигре - Либертад 21 июля 2023 года
Тигре Тигре
Южноамериканский кубок Сегодня, 20:00 Тигре - Либертад
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Международные,
Либертад
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.57
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21 июля в рамках ответного матча 1/16 плей-офф Южноамериканского кубка состоится встреча между "Тигре" и "Либертад".

В первом матче представитель Парагвая добыл минимальную победу.

"Тигре"

В данный момент аргентинский коллектив находится в непростой ситуации, так как несколько последних месяцев в основном идут поражения. Исключением не стал и первый матч 1/16 финала Южноамериканского кубка против "Либертада".

В десяти последних играх команда не проиграла только три раза, остальные матчи закончились неудачей.

В чемпионате Аргентины "Тигре" идет на 21-м месте и ведет борьбу за выживание.

"Либертад"

Ситуация в этой команде абсолютно противоположная. Парагвайский коллектив находится ан серии без поражений, которая продолжается уже пять матчей. За это время подопечные Даниэля Гарнеро только два раза сыграли вничью и три раза одержали победу.

В чемпионате Парагвая команда занимает первое место, хотя первенство только началось.

Прогноз на матч

Команды в данный момент находятся в разном психологическом и физическом состоянии. Первый матч показал, что “Либертад” выглядит куда лучше, но выездная встреча вряд ли станет легкой прогулкой для коллектива из Парагвая.

Учитывая все факторы, мы предлагаем рассмотреть вариант ставки на исход тотал матча меньше 2.5. Наш выбор можно объяснить тем, что гости попытаются отстоять результат первого матча и вряд ли большими силами будут идти вперед. В то же время “Тигре” имеет большие проблемы в игре в нападении, а значит плотную оборону соперника будет вскрыть очень непросто.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.57
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