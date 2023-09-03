"Дерри Сити"

Команда базируется за пределами республики, но у Северной Ирландии хватает тех, кто хочет воссоединения "зеленого острова". И, в футбольной плане, "красно-белая армия" давно уже играет в "основных" турнирах. И, например, в 2022-м они взяли 2-е место в Премьершипе. А этим летом ирландцы чуть не вышли в основной, групповой раунд Лиги конференций. Они выбили последовательно "ХБ Торсхавн" и КуПС, после чего обменялись победами 1-0 с "Тоболом". И только в затянувшейся серии пенальти получилось у казахов дожать столь неуступчивого противника. При этом подопечные Хиггинса смогли добиться того, что они на внутренней арене держатся на уже привычном уровне - ниже "Шемрок Роверс", но выше всех остальных. Но "Сент-Патрикс" не отстает, так что нужно как минимум не сбавлять обороты.

Статистика личных встреч

В этом сезоне "Дерри Сити" смог выиграть оба поединка с "ЮКД", причем забивая по 4 мяча.

Прогноз

Букмекеры не верят вообще в "ЮКД", вопрос только в том, насколько уверенно выиграет вице-чемпион. Можно использовать ставку на гостей при форе "-2,5 голов" (коэффициент - 1,87).