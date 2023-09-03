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Прогноз на матч ЮКД - Дерри Сити 6 сентября 2023 года

Прогноз на матч ЮКД - Дерри Сити 6 сентября 2023 года
ЮКД ЮКД
Премьер-дивизион Ирландия 06 сен 2023, 14:45 ЮКД - Дерри Сити
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Ирландия, Dublin, UCD Bowl
Дерри Сити Дерри Сити
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-2,5)
Коэф.: 1.87
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6 сентября на "ЮКД Боул" (Дублин) пройдет матч 26-го тура чемпионата Ирландии, в котором "ЮКД" встретится с "Дерри Сити". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

"ЮКД"

Клуб в позапрошлом году поднимался в Премьершип через стыковые поединки. В конце прошлого сезона снова пришлось играть в плей-офф - "студенты" в "элите" заняли предпоследнее место. Но сейчас не получается вообще практически ничего. Сейчас команда стала безусловным аутсайдером, набрав за все прошедшее время в 2023-м году только пару побед и жалкие 10 очков. Более того, с конца июня, в 7 крайних поединках, было 6 поражений андердога. И только "Корк Сити" на своем поле ухитрился потерять очки, сыграв 1-1. Впрочем, уже понятно, что представитель Дублина теперь отправится на столь знакомый для себя уровень 2-го дивизиона республики. И, соответственно, играть можно без оглядки на результат, проводя любые эксперименты и по составу, и по тактике.

"Дерри Сити"

Команда базируется за пределами республики, но у Северной Ирландии хватает тех, кто хочет воссоединения "зеленого острова". И, в футбольной плане, "красно-белая армия" давно уже играет в "основных" турнирах. И, например, в 2022-м они взяли 2-е место в Премьершипе. А этим летом ирландцы чуть не вышли в основной, групповой раунд Лиги конференций. Они выбили последовательно "ХБ Торсхавн" и КуПС, после чего обменялись победами 1-0 с "Тоболом". И только в затянувшейся серии пенальти получилось у казахов дожать столь неуступчивого противника. При этом подопечные Хиггинса смогли добиться того, что они на внутренней арене держатся на уже привычном уровне - ниже "Шемрок Роверс", но выше всех остальных. Но "Сент-Патрикс" не отстает, так что нужно как минимум не сбавлять обороты.

Статистика личных встреч

В этом сезоне "Дерри Сити" смог выиграть оба поединка с "ЮКД", причем забивая по 4 мяча.

Прогноз

Букмекеры не верят вообще в "ЮКД", вопрос только в том, насколько уверенно выиграет вице-чемпион. Можно использовать ставку на гостей при форе "-2,5 голов" (коэффициент - 1,87).

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Прогноз на матч П2(-2,5)
Коэф.: 1.87
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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