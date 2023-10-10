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Прогноз на матч ЮК Дублин — Богемианс 12 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
ЮКД - Богемианс прогноз
ЮКД ЮКД
Премьер-дивизион Ирландия 12 окт 2023, 14:45 ЮКД - Богемианс
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Ирландия, Dublin, UCD Bowl
Богемианс Богемианс
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.7
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В рамках тридцать третьего тура ирландского Премьер-дивизиона встретятся ЮК Дублин и Богемианс. Матч состоится на стадионе ЮКД Боул в Дублине в четверг, 12 октября. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

ЮК Дублин

Клуб в позапрошлом году поднимался в Премьер-дивизион через стыковые поединки. В конце прошлого сезона снова пришлось играть в плей-офф - «студенты» в элите заняли предпоследнее место. Но сейчас не получается вообще практически ничего.

Сейчас команда выглядит обреченным аутсайдером, набрав за все прошедшее время в 2023-м году только пару побед и жалкие 11 очков. Впрочем, уже понятно, что представитель Дублина теперь отправится на столь знакомый для себя уровень второго дивизиона республики. И, соответственно, играть можно без оглядки на результат, проводя любые эксперименты и по составу, и по тактике.

Богемианс

Старейший футбольный клуб Ирландии и четвертый самый титулованный клуб своей страны давно не финишировал на вершине высшего дивизиона. В прошлом сезоне, который проводится по системе весна-осень команда заняла итоговое шестое место, перед этим - пятое, а в 2020 году завоевала титул вице-чемпиона Ирландии. В последний раз «цыгане» поднимали над головой чемпионский титул еще в 2009-м году. И, судя по всему, ближайший триумф будет нескоро.

На данный момент Богемианс занимает пятую строчку в Премьер-дивизионе. До лидера лиги - Шемрок Роверс - относительно недалеко: десять очков отставания. Однако побороться за третью строчку, дающую право выступать в Лиге Конференций, команда вполне себе может.

Интересные факты о матче и история личных встреч

ЮК Дублин не может забить уже в шести матчах кряду.

Богемианс проиграл лишь один из последних 14-ти матчей.

В личных встречах огромный перевес на стороне гостей. «Студенты» не побеждали Богемианс уже больше четырех лет.

Прогноз

Победа Богемианса не вызывает сомнений, а на мой взляд интересной будет ставка, что хозяевам не удастся забить гол.

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Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.7
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