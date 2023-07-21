Прогноз на матч Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 23 июля 2023 года
В перенесенном матче 16-го тура чемпионата Японии Виссел Кобе сыграет с Кавасаки Фронтале. Встреча состоится 22 июля.
Виссел Кобе
Эта команда продолжает удивлять своими результатами в текущем сезоне. Команда редко теряет очки и в среднем забивает в ворота соперников два гола за матч.
Особенно сильно Виссел Кобе играет на своем поле.
Несмотря на все это, букмекеры сомневаются в том, что Виссел Кобе сможет уверенно обыграть Кавасаки.
Кавасаки Фронтале
В последние годы эта команда не имела конкурентов в национальном первенстве, но после ухода бразильского костяка команды результаты ухудшились.
Кавасаки Фронтале идет на непривычном для себя седьмом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего Виссел Кобе на 12 очков.
Статистика и история встреч
Последние результаты Кавасаки Фронтале показывают, что команда немного выровняла игру и может включиться в гонку за призовые места. Особенно была уверенной победа в гостях над Йокогамой.
Определенно точно Кавасаки будет бороться за попадание в азиатскую Лигу чемпионов.
Виссел Кобе хоть и лидирует в чемпионате, но игрой не удивляет. Да, есть забитые голи и результат, но это чаще вызвано удачей и индивидуальными действиями игроков.
Между собой команды провели 33 матча, 17 из которых завершились победой Кавасаки. На счету Виссел Кобе лишь восемь побед.
Прогноз на матч
Мне кажется, что гости в этом матче точно не проиграют и в целом выглядят очевидным фаворитом. Предлагаю поставить на исход Х2 за коэффициент 1.6.
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