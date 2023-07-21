АНГ АНГ
Главная Прогнозы Прогноз на матч Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 23 июля 2023 года

Прогноз на матч Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 23 июля 2023 года

Прогноз на матч Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 23 июля 2023 года
Кобе Кобе
Джей-лигa Япония 22 июл 2023, 06:00 Кобе - Кавасаки
-
- : -
Япония, Kobe, Noevir Stadium Kobe
Кавасаки Кавасаки
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Кавасаки не проиграет
Коэф.: 1.6
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 4.50
Сделать ставку

В перенесенном матче 16-го тура чемпионата Японии Виссел Кобе сыграет с Кавасаки Фронтале. Встреча состоится 22 июля.

Виссел Кобе

Эта команда продолжает удивлять своими результатами в текущем сезоне. Команда редко теряет очки и в среднем забивает в ворота соперников два гола за матч.

Особенно сильно Виссел Кобе играет на своем поле.

Несмотря на все это, букмекеры сомневаются в том, что Виссел Кобе сможет уверенно обыграть Кавасаки.

Кавасаки Фронтале

В последние годы эта команда не имела конкурентов в национальном первенстве, но после ухода бразильского костяка команды результаты ухудшились.

Кавасаки Фронтале идет на непривычном для себя седьмом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего Виссел Кобе на 12 очков.

Статистика и история встреч

Последние результаты Кавасаки Фронтале показывают, что команда немного выровняла игру и может включиться в гонку за призовые места. Особенно была уверенной победа в гостях над Йокогамой.

Определенно точно Кавасаки будет бороться за попадание в азиатскую Лигу чемпионов.

Виссел Кобе хоть и лидирует в чемпионате, но игрой не удивляет. Да, есть забитые голи и результат, но это чаще вызвано удачей и индивидуальными действиями игроков.

Между собой команды провели 33 матча, 17 из которых завершились победой Кавасаки. На счету Виссел Кобе лишь восемь побед.

Прогноз на матч

Мне кажется, что гости в этом матче точно не проиграют и в целом выглядят очевидным фаворитом. Предлагаю поставить на исход Х2 за коэффициент 1.6.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Кавасаки не проиграет
Коэф.: 1.6
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 4.50
Сделать ставку
Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Броммапойкарна - Хаммарбю 21 июля 2023 года Аллсвенскан Швеция Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Броммапойкарна - Хаммарбю 21 июля 2023 года Броммапойкарна Коэф.: 1.7 Хаммарбю Рекомендуем Лайнбет
Прогноз на матч Брейдаблик - Вестманнаэйяр 21 июля 2023 года Лучшая лига Исландия Сегодня, 14:00 Прогноз на матч Брейдаблик - Вестманнаэйяр 21 июля 2023 года Брейдаблик Коэф.: 1.63 Вестманнаэйяр Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Динамо Загреб - Хайдук 21 июля 2023 года Высший дивизион Хорватия Сегодня, 14:00 Прогноз на матч Динамо Загреб - Хайдук 21 июля 2023 года Динамо Загреб Коэф.: 1.69 Хайдук Сделать ставку БетВиннер
Прогноз на матч Астана - Атырау 23 июля 2023 года Премьер-лига Казахстан 22 июл 2023, 09:00 Прогноз на матч Астана - Атырау 22 июля 2023 года Астана Коэф.: 1.89 Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Санкт-Галлен - Базель 22 июля 2023 года Суперлига Швейцария 22 июл 2023, 12:00 Прогноз на матч Санкт-Галлен - Базель 22 июля 2023 года Санкт-Галлен Коэф.: 3.7 Базель Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:44 ПСЖ может предложить Мбаппе один миллиард евро Новости футбола Сегодня, 09:39 "Шахтер" объявил о переходе бразильского таланта Новости футбола Сегодня, 08:00 "Аль-Ахли" готовит еще одну трансферную бомбу Новости футбола Сегодня, 06:00 Еще одна легенда "Барселоны" переходит в "Интер Майами" Новости футбола Сегодня, 05:00 Роналду может лишиться части своей прибыли за глупую выходку Новости футбола Сегодня, 04:00 Бекхэм рассказал, чего ждут от Месси в "Интер Майами" Новости футбола Сегодня, 03:00 "Челси" стал лидером АПЛ по интересному показателю Новости футбола Вчера, 15:42 "Тоттенхэм" назвал "Баварии" новые требования по трансферу Харри Кейна Новости футбола Вчера, 15:30 "Ливерпуль" может купить звездного полузащитника ПСЖ Новости футбола Вчера, 15:15 "Астон Вилла" договорилась о переходе звездного воспитанника академии ПСЖ
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Броммапойкарна - Хаммарбю 21 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брейдаблик - Вестманнаэйяр 21 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Динамо Загреб - Хайдук 21 июля 2023 года Футбол 22 июл 2023 Прогноз на матч Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 23 июля 2023 года Футбол 22 июл 2023 Прогноз на матч Астана - Атырау 22 июля 2023 года Футбол 22 июл 2023 Прогноз на матч Санкт-Галлен - Базель 22 июля 2023 года Футбол 22 июл 2023 Прогноз на матч Мольде - Сарпсборг 22 июля 2023 года Футбол 22 июл 2023 Прогноз на матч Ботев - Левски 22 июля 2023 года Футбол 22 июл 2023 Прогноз на матч Лудогорец - Этыр 22 июля 2023 года Футбол 22 июл 2023 Прогноз на матч Гремио - Атлетико Минейро 23 июля 2023 года