Прогноз на матч Кавасаки не проиграет Коэф.: 1.6 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

В перенесенном матче 16-го тура чемпионата Японии Виссел Кобе сыграет с Кавасаки Фронтале. Встреча состоится 22 июля.

Виссел Кобе

Эта команда продолжает удивлять своими результатами в текущем сезоне. Команда редко теряет очки и в среднем забивает в ворота соперников два гола за матч.

Особенно сильно Виссел Кобе играет на своем поле.

Несмотря на все это, букмекеры сомневаются в том, что Виссел Кобе сможет уверенно обыграть Кавасаки.

Кавасаки Фронтале

В последние годы эта команда не имела конкурентов в национальном первенстве, но после ухода бразильского костяка команды результаты ухудшились.

Кавасаки Фронтале идет на непривычном для себя седьмом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего Виссел Кобе на 12 очков.

Статистика и история встреч

Последние результаты Кавасаки Фронтале показывают, что команда немного выровняла игру и может включиться в гонку за призовые места. Особенно была уверенной победа в гостях над Йокогамой.

Определенно точно Кавасаки будет бороться за попадание в азиатскую Лигу чемпионов.

Виссел Кобе хоть и лидирует в чемпионате, но игрой не удивляет. Да, есть забитые голи и результат, но это чаще вызвано удачей и индивидуальными действиями игроков.

Между собой команды провели 33 матча, 17 из которых завершились победой Кавасаки. На счету Виссел Кобе лишь восемь побед.

Прогноз на матч

Мне кажется, что гости в этом матче точно не проиграют и в целом выглядят очевидным фаворитом. Предлагаю поставить на исход Х2 за коэффициент 1.6.

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