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Прогноз на матч Викинг - Олесунн 24 июля 2023 года

Прогноз на матч Викинг - Олесунн 24 июля 2023 года
Викинг Викинг
Элитсерия Норвегия 24 июл 2023, 13:00 Викинг - Олесунд
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- : -
Норвегия, Stavanger, SR-Bank Arena
Олесунд Олесунд
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч П1(-1,5)
Коэф.: 1.94
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24 июля на "Викинг" (Ставангер) пройдет матч 15-го тура чемпионата Норвегии, в котором "Викинг" сыграет против "Олесунн". Поединок начнется в 19:00 по европейскому времени.

"Викинг"

Команда при своих 8 чемпионских званиях остается 1-м из наиболее титулованных в стране. Но в последний раз финишировали лидерами в национальном первенстве аж в 1991-м году. Относительно неплохо смотрелись "темно-синие" на стыке веков, когда и кубок брали, и на евроарене выглядели не безнадежно. Но потом был вылет во 2-й дивизион. Благо, что оттуда вернулись быстро, в 2018-м году, после чего еще и снова был кубковый успех. При этом результаты в Элитсерии были вполне посредственными. Так, прошлый розыгрыш принес 11-е место. Но сейчас достаточно неожиданно получилось резко прибавить. Понятно, что "Буде-Глимт" недостижим для всех остальных. Но коллектив из Ставангера, набрав сейчас форму (5 побед кряду), смог даже в середине лета выскочить на 2-е место в таблице. Впрочем, там сейчас у четверки претендентов примерно равные шансы на вице-чемпионство, и нужно не сбавлять обороты.

"Олесунн"

Клуб смог удивить на стыке 1-го и 2-го десятилетия нынешнего столетия. Тогда команда, что не показывала ничего особенного в предыдущей истории, дважды за 3 года, в 2009-м и 2011-м, выигрывали кубок Норвегии. А между ними еще и взяли 4-е место в чемпионате, что стало и остается максимальным результатом в истории. Но потом позиции утратили, и сейчас это снова "лифт" между дивизионами. По итогам 2021-го (как чуть ранее, в 2019-м), получалось подняться в высшую лигу. И прошлый розыгрыш новичок закончил на достойном 9-м месте. Но сейчас все просто развалилось, и именно подопечные Йонсена замыкают турнирную таблицу. За все время получилось набрать только 7 очков, все дома (ничья с "Хаугесунном" и победы над "Мольде" и "Русенборгом"). А "Лиллестрему" и вовсе уступили 1-5.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись победами на собственных аренах.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут борьбы от гостей. Согласимся с ними и поставим на "Викинг" при форе "-1,5 гола" (коэффициент - 1,94).

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Прогноз на матч П1(-1,5)
Коэф.: 1.94
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