Прогноз на матч Победа Виборг Коэф.: 1.81 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

28 июля на "Энерги Виборг Арена" (Виборг) пройдет матч 2-го тура чемпионата Дании, в котором "Виборг" встретится с "Люнгбю". Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.

"Виборг"

Клуб не так уж часто пробивался в высший дивизион страны. И единственный трофей за всю историю - это кубок Дании, что был взят еще в 2000-м году. В 2021-м получилось в очередной раз подняться из Первой Лиги - и сразу же запрыгнуть на евроарену. Причем в чемпионате новичок ограничился довольно скромным, 7-м местом, но потом выиграл стыковые поединки за возможность сыграть в Лиге конференций. Это был только 2-й старт в международных турнирах - в 2000-м датчане удивили проходом ЦСКА (Москва). Прошлым летом они же выбили "Судуву" с "Б-36 Торсхавн", но потом ничего не противопоставили "Вест Хэму", уступив в обоих матчах с итоговым счетом 1-6. При этом и в Суперлиге получилось забраться на 4-ю итоговую позицию. Сейчас команда начинала в гостях у "Норшелланна", и проиграла, причем разгромно, 1-4.

"Люнгбю" Команда в 80-е и начале 90-х пережила "золотой" отрезок, когда взяла оба своих чемпионских титула при 3-х победах в кубке. Но потом сдавали позиции, периодически то теряя "прописку" в Суперлиге, то возвращаясь в нее. Более того, в последнее время болельщики вынужденные поддерживать на плаву любимцев финансово - владельцем де-факто обанкротившегося клуба стали организовавшие "друзья Люнгбю" фанаты. Тем не менее, весной, казалось, "синие" безнадежно стояли на вылет. Но они смогли прибавить на финишном отрезке, во время игр в шестерке худших - и, благодаря параллельному провалу конкурента, "Хорсенс", все-таки выбрались на 10-ю позицию. Сейчас стартовали с дуэли против чемпиона и фаворита, "Копенгагена". И довольно ожидаемо проиграли там. Статистика личных встреч В 2022-м году команды сыграли после довольно долгой паузы. И "Виборг" взял 4 очка - выиграл 2-1 дома при ничьей 1-1 на выезде. Прогноз Букмекеры считают, что "Виборг" сможет реабилитироваться за провал в 1-м туре. Поверим, что тут выиграют хозяева (коэффициент - 1,81).

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