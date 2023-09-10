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Прогноз на матч Венесуэла - Уругвай 13 сентября 2023 года

Прогноз на матч Венесуэла - Уругвай 13 сентября 2023 года
Эквадор Эквадор
Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ 12 сен 2023, 17:00 Эквадор - Уругвай
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Международные,
Уругвай Уругвай
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.666
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13 сентября на "Эстадио Монументаль де Матурин" (Матурин) пройдет матч 2-го тура квалификации на чемпионат мира-2026 в регионе КОНМЕБОЛ, в котором Венесуэла встретится с Уругваем. Старт поединка запланирован на 00:00 по европейскому времени.

Венесуэла

Сборная - пример того, что даже в сильном, по-настоящему футбольном регионе есть свои андердоги. Ни разу у "ла винтонито" не получалось брать путевку на чемпионат мира, они так и не дебютировали на том уровне. Да и на Копа Америка не поднимались выше четвертьфинала. Прошлый цикл оказался особенно слаб: безусловное последнее место в таблице отбора на мундиаль в Катаре (всего 10 очков в итоге), не выход в плей-офф Копы, при том, что для этого хватило бы стать четвертым в группе на 5 команд. На таком фоне старт в новом отборе был почти удовлетворительный. Но недостаточный, ведь, явно приехав в Колумбию за нулевой ничьей, все-таки "винные" разок пропустили - только выйдя из "раздевалки" на второй тайм, на 46-й минуте.

Парагвай

Команда в конце прошлого - начале этого века играла, как обычно, прагматично. Но наличие в обойме, в разное время, таких харизматичных лидеров, как Чилаверт (недавно голкипер баллотировался тут в президенты, правда, голосов набрал менее 1%) и Санта Круз, позволяли стабильно играть на чемпионатах мира. В 2010-м "гуарани" добрались до четвертьфинала - и как отрезало. Больше на такой уровень они не пробивались, а прошлый цикл и вовсе стал провальным, с шестнадцатью очками в итоговом активе. Даже странно, что при таких результатах Гильермо Баррос Скелотто сохраняет тренерский пост, что был занят почти 2 года назад, осенью 2021-го. Что же, тогда не стоит удивляться, когда новый цикл открывается с нулевой ничьей дома с крепким, пусть и не звездным, Перу - скорее новая потеря пары очков, чем одно заработанное.

Статистика личных встреч

Парагвай выиграл трижды при единственном поражении за 2 предыдущих цикла.

Прогноз

Букмекеры рассматривают пару как примерно равную, только небольшое преимущество гостям отдавая. Но понятно, что это будет скучный поединок, что принесет "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,666).

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.666
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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