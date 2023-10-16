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Прогноз на матч Венесуэла — Чили 18 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Венесуэла - Чили прогноз
Венесуэла Венесуэла
Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ 17 окт 2023, 17:00 Венесуэла - Чили
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Международные,
Чили Чили
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2
Коэф.: 1.8
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В рамках отбора на Чемпионат Мира-2026 состоится поединок между сборными Венесуэлы и Чили. Матч пройдет на Эстадио Монументаль де Матурин в ночь на 18 октября. Начало встречи запланировано на 23:00 по среднеевропейскому времени.

Венесуэла

Сборная Венесуэлы - пример того, что даже в сильном, по-настоящему футбольном регионе есть свои андердоги. Ни разу у команды не получалось брать путевку на Чемпионат Мира, они так и не дебютировали на том уровне. Да и на Копа Америка не поднимались выше четвертьфинала. Прошлый цикл оказался особенно слаб: безусловное последнее место в таблице отбора на мундиаль в Катаре (всего 10 очков в итоге), не выход в плей-офф Копы, при том, что для этого хватило бы стать четвертым в группе из 5 команд.

В нынешнем отборе, помимо поражения от Колумбии есть победа над Парагваем и сенсационная ничья с бразильцами.

Чили

Эта сборная считается претендентом на одно из проходных мест. Сборная была на пике в первой половине 2010-х. Тут и 2 кряду поездки на чемпионат мира - причем на обоих выходили в 1/8 финала и два завоеванных Кубка Америки.

На старте этого отборочного цикла чилийцы проиграли только Уругваю и сейчас занимают пятую позицию после трех матчей.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Венесуэла проиграла лишь раз в последних 10-ти матчах.
  • Чили в гостях не побеждает уже 9 матчей кряду.
  • Между собой команды не играли в ничью с 2010-го года.

Прогноз

В последних шести очных матчах команды забивают не менее трех голов. Думаю, что и эта игра станет достаточно результативной. Моя ставка — Тотал Больше 2.

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Коэф.: 1.8
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