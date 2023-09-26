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Прогноз на матч Веен - Лейпциг 27 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Прогноз на матч Веен - Лейпциг 27 сентября 2023 года
Вехен Вехен
Кубок Германии 27 сен 2023, 14:45 Вехен - РБ Лейпциг
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Германия, Weisbaden, Brita-Arena
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.79
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В рамках 1/32 финала Кубка Германии Веен будет принимать Лейпциг. Матч состоится в среду 27 сентября в Висбадене. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Веен

Веен — провинциальный немецкий клуб из города Висбаден. Это очень скромная команда по меркам немецкого футбола. Веен никогда в своей истории не выступал в Бундеслиге и даже не боролся за попадание в элитный дивизион. Рекордом клуба является восьмое место во Второй Бундеслиге в сезоне 2007/2008.

В розыгрышах национального Кубка команда может похвастаться выходом в четвертьфинал в 2009 году.

На данный момент Веен находится во второй части турнирной таблицы Второй Бундеслиги, занимая 14-е место. Можно отметить, что команда мало забивает даже на таком уровне. Лишь 6 голов в 7 матчах этого сезона.

Лейпциг

Лейпциг в немецком футболе за короткий промежуток времени прошел очень длинный путь. Буквально за 10 лет команда, принадлежащая концерну Ред Булл, прошла все ступеньки от аматорского уровня до попадания в Лигу Чемпионов.

Лейпциг действующий обладатель Кубка Германии, а на старте нового сезона команда в матче за Суперкубок Германии разгромила Баварию.

В Бундеслиге с результатами пока тоже порядок. Лейпциг потерял очки лишь в одном матче, когда в первом туре проиграл Байеру. В Лиге Чемпионов «быки», кстати, тоже стартовали с победы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Веен не знает вкуса побед уже четыре матча кряду.

Лейпциг наоборот имеет действующую победную серию, которая состоит из пяти поединков. Разница мячей 15:2.

Между собой команды встречались лишь дважды. Было это в рамках Третьей Лиги в сезоне 2013/2014. Тогда Веен и Лейпциг обменялись домашними победами.

Прогноз

Лейпциг, конечно, безоговорочный фаворит. Сложно представить, что должно произойти, чтобы случилась сенсация. Уверен в легкой победе гостей. Думаю, что Веену забить не удастся.

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Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.79
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