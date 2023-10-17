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Прогноз на матч Васко да Гама — Форталеза 19 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Васко да Гама - Форталеза прогноз
Васко да Гама Васко да Гама
Серия A Бразилия 18 окт 2023, 20:30 Васко да Гама - Форталеза
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Бразилия,
Форталеза Форталеза
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Форталеза не проиграет
Коэф.: 1.6
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В рамках 27-го тура бразильской Серии А состоится матч между Васко и Форталезой. Встреча пройдет на Эштадио Васко да Гама в ночь на 19 октября. Начало игры запланировано на 02:30 по среднеевропейскому времени.

Васко да Гама

Команда при всей своей известности и популярности все больше времени в последние годы проводит во втором дивизионе страны. В очередной раз Васко поднимался в Серию А в прошлом, 2022-м году.

В этом сезоне команда борется за выживание и сейчас находится в зоне вылета, занимая 17-е место в турнирной таблице Серии А.

Форталеза

Клуб на интервале 2010-2017 бессменно выступал на уровне третьего дивизиона страны. Пусть и не с первой попытки, но Форталеза смогла закрепиться в Серии А. В прошлом сезоне коллектив и вовсе смог занять восьмое место. Таким образом, бразильцы получили возможность сыграть в Копе Судамерикана, где сумели добраться до финала. В конце октября Форталеза сразиться за трофей с эквадорским ЛДУ Кито.

В чемпионате дела тоже идут хорошо. Команда все еще борется за медали, хоть и занимает пока шестое место.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • На своем поле Васко да Гама не проигрывает в пяти матчах кряду.
  • А у Форталезы шестиматчевая беспроигрышная серия.
  • В очных поединках, Васко дома Форталезе еще не уступал.

Прогноз

Учитывая нынешнее положение команд, предположу, что гости не проиграют. Хотя букмекеры небольшое предпочтение отдают именно хозяевам.

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Прогноз на матч Форталеза не проиграет
Коэф.: 1.6
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