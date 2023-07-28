Прогноз на матч Победа Волеренга Коэф.: 1.52 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

В предстоящем матче чемпионата Норвегии по футболу “Валеренга” сыграет с «Сандефьордом». Встреча пройдет в рамках 16-го тура норвежского первенства.

“Валеренга”

Некогда гроза всего чемпионата располагается сейчас лишь на четырнадцатом месте с одиннадцатью очками. Выступление “Валеренги” на внутренней арене оставляет желать лучшего, а их последние пять матчей завершились четырьмя поражениями и одной ничьей.

Интересно, что последний раз коллектив побеждал лишь в середине мая над, обыграв “Хам-Кам” со счетом 3:0.

“Сандефьорд”

Эта команда находится на пятнадцатой позиции с десятью очками, но от нее особых высот никто и не ожидал.

Команда также испытывая большие проблемы в своих последних матчах. В последних пяти играх она потерпела четыре поражения и лишь однажды сыграла вничью.

В последнем матче они проиграли лидеру и чемпиону страны “Будё-Глимту” со счетом 2:5.

История противостояния и статисика

Между собой команды сыграли 21 матч и лишь однажды в этих противостояниях была зафиксирована ничья. На счету “Валеренги” 16 побед, в то время как “Сандефьорд” сумел выиграть лишь четыре раза.

В последней встрече предстоящие хозяева поля одержали победу со счетом 4:0.

Прогноз на матч

Текущая ситуация всячески указывает на то, что “Валеренга” выиграет этот матч. Безусловно, у хозяев поля есть проблемы как в атаке, так и в обороне, но где еще набирать очки, как не в матче с одним из претендентов на вылет?

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