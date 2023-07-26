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Прогноз на матч Вайле - Копенгаген 29 июля 2023 года

Прогноз на матч Вайле - Копенгаген 29 июля 2023 года
Вейле Вейле
Суперлига Дания 29 июл 2023, 10:00 Вейле - ФК Копенгаген
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Дания, Vejle, Вейле Стадион
ФК Копенгаген ФК Копенгаген
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч П2(-1)
Коэф.: 2.09
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29 июля на "Вайле" (Вайле) пройдет матч 2-го тура чемпионата Дании, в котором "Вайле" встретится с "Копенгагеном". Старт поединка запланирован на 16:00 по европейскому времени.

"Вайле"

Клуб с 2016-го получил нового владельца, Андрея Золотько, бизнесмена из Молдовы. Болельщики "красных" его воспринимали чуть ли не как местного Абрамовича, и верили, что вернутся "золотые" годы - в свое время было 5 чемпионских титулов и 6 кубков, правда, крайний титул добыли еще в 1984-м году. Впрочем, и при нынешнем владельце пока что продолжается привычный график, когда сезоны в Первой Лиге и Суперлиге чередовались. В очередной раз повышение было завоевано как раз по итогам прошлого розыгрыша - причем выиграв Первую Лигу. Подъем оформили при новом наставнике, Иване Прелеце, что пришел на пост только весной. Но стоит помнить, что при молодом хорвате было выиграно только 4 матча при 5 поражениях в 13 поединках. Безусловно, есть сомнения, справится ли 35-летний тренер в Жупилер-Лиге. Новый сезон стартовал со встречи против "Орхуса" - и "сухо", 0-1, проиграли.

"Копенгаген"

Команда - безусловный фаворит и гранд датского футбола. Это при том, что столичный проект был запущен только 3 десятилетия назад, в 1992-м году. И половина из этих лет закончились победами в Суперлиге - в том числе как в позапрошлом, так и в прошлом розыгрыше. Очередное "золото" привело к тому, что подопечныеЯкоба Нееструпа снова стартовали в квалификации Лиги чемпионов. Во вторник был вояж в Исландию, к "Брейдаблику", где получилось оформить комфортные 2-0. Конечно же, важен сейчас ответный поединок. Кстати, в датском первенстве тоже все начинали с гостевой встречи - на поле "Люнгбю". Там преимущество было меньше, чем в еврокубке, но все равно выиграли 2-1.

Статистика личных встреч

"Вайле" не выигрывает с весны 2000-го года. У столичного проекта было 4 победы кряду, но весной ограничился нулевой ничьей на поле соперника.

Прогноз

Букмекеры понимают, что гости будут фаворитом. Они в отличной форме, так что можно ставить на "Копенгаген" при форе "-1 гол" (коэффициент - 2,09).

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Прогноз на матч П2(-1)
Коэф.: 2.09
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БетВиннер 4.20
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Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
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