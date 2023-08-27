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Прогноз на матч Вайле - Брондбю 28 августа 2023 года

Прогноз на матч Вайле - Брондбю 28 августа 2023 года
Вейле Вейле
Суперлига Дания 28 авг 2023, 13:00 Вейле - Брондбю
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Дания, Vejle, Вейле Стадион
Брондбю Брондбю
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Брондбю
Коэф.: 1.9
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В матче 6-го тура чемпионата Дании сыграют Вайле и Брондбю. Встреча пройдет на арене “Вайле”.

Вайле

Новый сезон принес болельщикам клуба сплошные разочарования. Команда не справляется с поставленной задачей (сохранение прописки в элите датского футбола) и постепенно оседает на дне турнирной таблицы.

На данный момент игроки Вайле потерпели 8 поражений подряд. В турнирной таблице команда уверенно идет на последнем, 12-м месте, а разница мячей составляет 5-10.

В минувшем туре Вайле играл на выезде с Виборгом и уступил со счетом 1:2. Нельзя сказать, что игра Вайле прямо отвратительна, но команде явно чего-то не хватает в этом сезоне и, скорее всего, новое первенство она начнет в другом дивизионе, если ничего не изменится.

Брондбю

Датский гранд весьма ожидаемо является одним из претендентов на медали в новом сезоне. По итогам пяти сыгранных туров в активе Брондбю девять набранных очков и четвертое место в турнирной таблицы.

В случае победы над Вайле Брондбю сможет подняться в первую тройку турнирной таблицы.

Интересно, что Брондбю на протяжении последних семи матчей кряду не играют вничью, выиграв пять из них.

В прошлом туре коллектив играл в гостях и с минимальным преимуществом смог обыграть Мидтьюлланд

История и статистика личных встреч

В последних шести матчах Вайле не может обыграть Брондбю. Последняя победа была датирована еще 2009-м годом. Тогда Вайле выиграл в рамках 1/8 финала Кубка страны дома 1-0.

Прогноз на матч Вайле - Брондбю

Гости являются фаворитами и имеют более сильный состав. Буду ставить на то, что вторая команда победит в этом матче.

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Прогноз на матч Победа Брондбю
Коэф.: 1.9
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