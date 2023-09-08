Прогноз на матч Уругвай - Чили 9 сентября 2023 года
9 сентября в рамках 1-го тура квалификации чемпионата мира Уругвай проведет матч на своем поле против Чили.
Уругвай
Эту команду считают одним из главных претендентов на выход из своей группы. В Уругвае проходила смена поколений, но даже в молодом своем облике команда способна добиваться высоких результатов.
В последнем контрольном матче команда одержала яркую победу над кубинцами (2:0), после чего была разгромная победа над Никарагуа (4:1).
Нет сомнений, что в домашнем матче команда Уругвая будет настроена на активную атаку с самого начала игры и побежит вперед, чтобы заработать три очка.
Чили
Эта сборная также считает претендентом на одно из проходных мест. Команда имеет сбалансированный состав и на ее счету впечатляющая беспроигрышная серия, продолжающейся уже пять матчей.
В последнем контрольном матче Чили не смогла обыграть скромную команду Боливии (0:0), однако победила доминиканцев (2:0) и кубинцев (3:0).
В игре против Уругвая гости постараются сопротивляться прервать серию побед соперника, которая продолжается уже почти 7 лет в очных противостояниях.
Прогноз на матч
Хозяева поля считаются фаворитами по мнению букмекеров. Коэффициент на победу Уругвая составляет 1,69, в то время как победу Чили - 5,30, а на ничью - 3,68. Я соглашусь с мнением специалистов и буду ставить на то, что Уругвай победит.
В домашней команде играют звездные футболисты, которые представляют сильнейшие чемпионаты Европы. Наверняка они хотят начать отбор на мировое первенство с уверенной победы над конкурентами.
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