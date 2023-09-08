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Прогноз на матч Уругвай - Чили 9 сентября 2023 года

Прогноз на матч Уругвай - Чили 9 сентября 2023 года
Уругвай Уругвай
Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ Сегодня, 19:00 Уругвай - Чили
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Международные,
Чили Чили
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Уругвай
Коэф.: 1.69
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100%
1хБет 5.00
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9 сентября в рамках 1-го тура квалификации чемпионата мира Уругвай проведет матч на своем поле против Чили.

Уругвай

Эту команду считают одним из главных претендентов на выход из своей группы. В Уругвае проходила смена поколений, но даже в молодом своем облике команда способна добиваться высоких результатов.

В последнем контрольном матче команда одержала яркую победу над кубинцами (2:0), после чего была разгромная победа над Никарагуа (4:1).

Нет сомнений, что в домашнем матче команда Уругвая будет настроена на активную атаку с самого начала игры и побежит вперед, чтобы заработать три очка.

Чили

Эта сборная также считает претендентом на одно из проходных мест. Команда имеет сбалансированный состав и на ее счету впечатляющая беспроигрышная серия, продолжающейся уже пять матчей.

В последнем контрольном матче Чили не смогла обыграть скромную команду Боливии (0:0), однако победила доминиканцев (2:0) и кубинцев (3:0).

В игре против Уругвая гости постараются сопротивляться прервать серию побед соперника, которая продолжается уже почти 7 лет в очных противостояниях.

Прогноз на матч

Хозяева поля считаются фаворитами по мнению букмекеров. Коэффициент на победу Уругвая составляет 1,69, в то время как победу Чили - 5,30, а на ничью - 3,68. Я соглашусь с мнением специалистов и буду ставить на то, что Уругвай победит.

В домашней команде играют звездные футболисты, которые представляют сильнейшие чемпионаты Европы. Наверняка они хотят начать отбор на мировое первенство с уверенной победы над конкурентами.

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Прогноз на матч Победа Уругвай
Коэф.: 1.69
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1хБет 5.00
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Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
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