Прогноз на матч Уругвай — Бразилия 18 октября 2023 года

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В рамках отбора на Чемпионат Мира-2026 состоится поединок между сборными Уругвая и Бразилии. Матч пройдет на Эстадио Сентенарио в ночь на 18 октября. Начало встречи запланировано на 02:00 по среднеевропейскому времени.

Уругвай

Эту команду считают одним из главных претендентов на выход на Чемпионат Мира. В Уругвае проходит смена поколений, но даже в молодом своем облике команда способна добиваться высоких результатов.

Команда забивала и пропускала во всех трех матчах на старте отборочного цикла. Сейчас сборная Уругвая разместилась на четвертой позиции.

Бразилия

Команда начинает новый цикл в достаточно непростой атмосфере. Изначально было принято неординарное решение подождать до 2024-го года Анчелотти - пока что обязанности главного тренера выполняет Фернандо Диниз, который параллельно тренерует Флуминенсе. Карло прибудет только после следующего Копа Америка, примерно через год. Кроме того, шли дискуссии, вызывать ли Неймара, что уже в Саудовской Аравии, а Антони просто пришлось оперативно исключать. Впрочем, все равно обойма для прохода квалификации достаточно мощная.

Бразильцы однозначно захотят реабилитироваться после неожиданной осечки в игре с Венесуэлой.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Уругвай потерпел лишь одно поражение в последних восьми матчах.

Бразильцы непременно забивают в последних восьми матчах.

Уругвай не побеждает Бразилию с далекого 2001-го года.

Прогноз

Считаю, что бразильской сборной вполне по силам добиться успеха в этом поединке. Букмекерские конторы дают отличный коэффициент на такой исход.

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