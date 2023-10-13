Прогноз на матч Урава Редс — Йокогама Маринос 15 октября 2023 года

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В рамках ответного матча полуфинала Кубка японской Лиги встретятся Урава Редс и Йокогама Маринос. Матч состоится в воскресенье, 15 октября, на стадионе Саитама. Начало встречи запланировано на 10:00 по среднеевропейскому времени

Урава Редс

Урава Редс тоже может похвастаться отличными достижениями в своей истории. На внутренней арене клуб собрал 14 трофеев, а также трижды становлся сильнейшим клубом Азии. Именно как победитель азиатской Лиги Чемпионов, Урава Редс в 2007 году стала первым японским клубом, который принял участие в клубном чемпионате мира. К слову, команда заняла тогда третье место.

В нынешнем сезоне Урава Редс, без претензий на титул, идет на третьей строчке в чемпионате J-Лиги. В Кубке Лиги Урава нанесла два поражения команде Гамба из Осаки. А на старте Лиги Чемпионов Азии команда сперва сыграла вничью с китайским Ухань Три Таунс, а затем разбила вьетнамский Ханой со счетом 6:0.

Йокогама Маринос

Команда создана в 1972 году под именем Ниссан Моторс. Именно компании Ниссан и принадлежит контрольный пакет акций этого футбольного клуба. Йокогама Маринос является семикратным чемпионом Японии и семикратным обладателем Кубка Императора. Также в 1993 году клуб становился победитлем Лиги Чемпионов Азии.

Йокогама Маринос является действующим чемпионом Японии. В нынешнем сезоне команда идет на второй строчке J-Лиги. Оставание от Висел Кобе 4 очка, а впереди еще пять матчей.

В Кубке Лиги команда по итогам двух матчей прошла крепкий Саппоро, а также неплохо стартовала в Лиге Чемпионов Азии. На счету Маринос победа над Шаньдоном Тайшанем и поражение от Инчхона.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Урава не знает поражений в 16-ти домашних матчах кряду.

У Йокогамы две гостевых победы кряду.

На поле Уравы Маринос побеждали больше четырех лет назад.

Прогноз

В первом полуфинальном матче Йокогама добилась минимальной победы благодаря голу с пенальти в середине второго тайма. После этой победы букмекеры верят в проход Маринос в финал. Думаю, что команды выдадут осторожный матч с минимумом голевых моментов. Моя ставка — Тотал Меньше 3.

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