Бывший ассистент Де Дзерби станет главным тренером Аякса

После нескольких месяцев переговоров с несколькими кандидатами Аякс наконец-то определился с новым главным тренером.

Как сообщает Фабрицио Романо, Аякс договорился с Ниццей о переходе Франческо Фариоли. 35-летний итальянец заинтересован в том, чтобы работать в клубе из Амстердама, и согласился подписать долгосрочный контракт.

Стороны уже согласовали практически все детали и в ближайшие дни о назначении Фариоли объявят официально.

В завершившемся сезоне Эредивизи Аякс тренировал Джон ван 'т Схип. Амстердамцы провалили сезон, финишировав лишь на пятом месте.

Фариоли возглавил Ниццу летом прошлого года. До этого он тренировал Аланьяспор, Фатих Карагюмрук, а также был помощником Роберто Де Дзерби в Сассуоло и Беневенто.

Сезон Лиги 1-2023/24 Ницца завершила на пятом месте.