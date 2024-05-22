EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости бокса Смена на вершине. ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров всех весовых категорий

Смена на вершине. ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров всех весовых категорий

Новости бокса Сегодня, 10:26
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Смена на вершине. ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров всех весовых категорий Фото: Richard Pelham/Getty Images

Издание ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

На первое место вышел новоиспеченный абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик. Украинец возглавил рейтинг после победы над Тайсоном Фьюри.

Усик обошел в рейтинге чемпиона WBC, WBA и WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда, который теперь второй. Замыкает топ-3 рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории от ESPN Наоя Инуе.

Обновленный рейтинг P4P от ESPN:

  • 1(3). Александр Усик
  • 2(1). Теренс Кроуфорд
  • 3(2). Наоя Инуе
  • 4(5). Дмитрий Бивол
  • 5(4). Сауль Альварес
  • 6. Артур Бетербиев
  • 7. Джервонта Дэвис
  • 8. Шакур Стивенсон
  • 9. Джесси Родригес
  • 10(-). Теофимо Лопес

Напомним, 18 мая Александр Усик раздельным решением судей одержал победу над британцем и стал обладателем поясов по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO. Украинец стал первым абсолютным чемпионом в хэвивейте за 25 лет.

Популярные новости
СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага Новости футбола Сегодня, 11:46 СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Вчера, 16:56 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
СРОЧНО! Легенда Реала завершает карьеру после Евро-2024 Новости футбола Вчера, 07:04 СРОЧНО! Легенда Реала завершает карьеру после Евро-2024
Ключевой футболист Манчестер Сити планирует покинуть команду летом Новости футбола Вчера, 06:30 Ключевой футболист Манчестер Сити планирует покинуть команду летом
АПЛ опубликовала имена 60 номинантов на попадание в команду сезона Новости футбола Вчера, 05:25 АПЛ опубликовала имена 60 номинантов на попадание в команду сезона
СРОЧНО! Ливерпуль объявил имя нового главного тренера Новости футбола 20 мая 2024, 12:30 СРОЧНО! Ливерпуль объявил имя нового главного тренера
Больше новостей
Последние новости
Новости бокса Сегодня, 14:20 Скандальный экс-чемпион мира считает, что реванш между Фьюри и Усиком не состоится Новости футбола Сегодня, 14:12 Байер без номинального центрфорварда. Составы на финал Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 13:48 Стало известно, будет ли Аллегри главным тренером Бензема Новости футбола Сегодня, 13:38 Макрон пытался убедить Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Известен результат Новости футбола Сегодня, 13:31 Эксцентричный итальянский форвард станет свободным агентом летом Новости футбола Сегодня, 13:00 Усик мог дебютировать в этом сезоне в профессиональном футболе, но план провалился Новости бокса Сегодня, 12:36 ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный британский тяжеловес вернется на ринг против своего соотечественника Новости футбола Сегодня, 12:23 Ювентус окончательно согласовал условия перехода главного тренера Болоньи Новости футбола Сегодня, 12:14 Челси установил необычное достижение в завершившемся сезоне Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 11:46 СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Аталанта – Байер прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года представляет Сергей Коваль Футбол Сегодня Аталанта – Байер Леверкузен прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года Футбол Сегодня Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей Сегодня Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Теннис 23 мая 2024 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швейцария – Германия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Борац – Зринськи прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Замалек – Фьючер прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года