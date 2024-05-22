Смена на вершине. ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров всех весовых категорий

Издание ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

На первое место вышел новоиспеченный абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик. Украинец возглавил рейтинг после победы над Тайсоном Фьюри.

Усик обошел в рейтинге чемпиона WBC, WBA и WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда, который теперь второй. Замыкает топ-3 рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории от ESPN Наоя Инуе.

Обновленный рейтинг P4P от ESPN:

1(3). Александр Усик

2(1). Теренс Кроуфорд

3(2). Наоя Инуе

4(5). Дмитрий Бивол

5(4). Сауль Альварес

6. Артур Бетербиев

7. Джервонта Дэвис

8. Шакур Стивенсон

9. Джесси Родригес

10(-). Теофимо Лопес

Напомним, 18 мая Александр Усик раздельным решением судей одержал победу над британцем и стал обладателем поясов по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO. Украинец стал первым абсолютным чемпионом в хэвивейте за 25 лет.