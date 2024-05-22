EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Ньюкасл уверен, что летом оформит два бесплатных подписания

Ньюкасл уверен, что летом оформит два бесплатных подписания

Новости футбола Сегодня, 10:31
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Ньюкасл уверен, что летом оформит два бесплатных подписания Ньюкасл уверен, что летом оформит два бесплатных подписания

Ньюкасл отчаянно пытается укрепить свою оборону после сложного сезона, сопровождавшегося травмами, и обратил внимание на дуэт из АПЛ, у которого заканчивается контракт в конце следующего месяца.

Так, «сороки» длительное время следили за защитником Фулхэма Тосином Адарбийо и, как считает teamTALK, он может стать ключевым игроком в команде Эдди Хау. Правда, теперь за 26-летним центрбеком наблюдает Манчестер Юнайтед, который в нём видит замену для Рафаэля Варана.

Вторым игроком, который окажется на «Сент-Джеймс Парк», должен стать защитник Борнмута Ллойд Келли, который может сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге. В нём Хау видит замену для Дэна Бёрна, которому ранее исполнилось 32 года.

Подписание обоих игроков на условиях свободного трансфера стало бы большим шагом для Хау, который мог бы позволить уйти таким игрокам, как Пол Дамметт и Эмиль Крафт.

Связанные команды и лиги
Ньюкасл Премьер-лига Англия
Популярные новости
СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага Новости футбола Сегодня, 11:46 СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Вчера, 16:56 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
СРОЧНО! Легенда Реала завершает карьеру после Евро-2024 Новости футбола Вчера, 07:04 СРОЧНО! Легенда Реала завершает карьеру после Евро-2024
Ключевой футболист Манчестер Сити планирует покинуть команду летом Новости футбола Вчера, 06:30 Ключевой футболист Манчестер Сити планирует покинуть команду летом
АПЛ опубликовала имена 60 номинантов на попадание в команду сезона Новости футбола Вчера, 05:25 АПЛ опубликовала имена 60 номинантов на попадание в команду сезона
СРОЧНО! Ливерпуль объявил имя нового главного тренера Новости футбола 20 мая 2024, 12:30 СРОЧНО! Ливерпуль объявил имя нового главного тренера
Больше новостей
Последние новости
Новости бокса Сегодня, 14:20 Скандальный экс-чемпион мира считает, что реванш между Фьюри и Усиком не состоится Новости футбола Сегодня, 14:12 Байер без номинального центрфорварда. Составы на финал Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 13:48 Стало известно, будет ли Аллегри главным тренером Бензема Новости футбола Сегодня, 13:38 Макрон пытался убедить Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Известен результат Новости футбола Сегодня, 13:31 Эксцентричный итальянский форвард станет свободным агентом летом Новости футбола Сегодня, 13:00 Усик мог дебютировать в этом сезоне в профессиональном футболе, но план провалился Новости бокса Сегодня, 12:36 ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный британский тяжеловес вернется на ринг против своего соотечественника Новости футбола Сегодня, 12:23 Ювентус окончательно согласовал условия перехода главного тренера Болоньи Новости футбола Сегодня, 12:14 Челси установил необычное достижение в завершившемся сезоне Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 11:46 СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Аталанта – Байер прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года представляет Сергей Коваль Футбол Сегодня Аталанта – Байер Леверкузен прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года Футбол Сегодня Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей Сегодня Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Теннис 23 мая 2024 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швейцария – Германия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Борац – Зринськи прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Замалек – Фьючер прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года