Ньюкасл уверен, что летом оформит два бесплатных подписания

Ньюкасл отчаянно пытается укрепить свою оборону после сложного сезона, сопровождавшегося травмами, и обратил внимание на дуэт из АПЛ, у которого заканчивается контракт в конце следующего месяца.

Так, «сороки» длительное время следили за защитником Фулхэма Тосином Адарбийо и, как считает teamTALK, он может стать ключевым игроком в команде Эдди Хау. Правда, теперь за 26-летним центрбеком наблюдает Манчестер Юнайтед, который в нём видит замену для Рафаэля Варана.

Вторым игроком, который окажется на «Сент-Джеймс Парк», должен стать защитник Борнмута Ллойд Келли, который может сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге. В нём Хау видит замену для Дэна Бёрна, которому ранее исполнилось 32 года.

Подписание обоих игроков на условиях свободного трансфера стало бы большим шагом для Хау, который мог бы позволить уйти таким игрокам, как Пол Дамметт и Эмиль Крафт.