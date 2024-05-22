Стало известно, какую сумму Челси потратил на тренеров за последние два года

Вчера Челси неожиданно отправил в отставку главного тренера команды Маурисио Почеттино и уже занялся поиском замены для него.

Как сообщает BBC, за последние два года Челси уже потратил на своих тренеров 55 миллионов фунтов:

13 миллионов компенсации за увольнение Томаса Тухеля

22 миллиона евро заплатили Брайтону за весь тренерский штаб во главе с Грэмом Поттером и 13 миллионов за их увольнение

6 миллионов за рассторжение контракта с Маурисио Почеттино

Напомним, одним из кандидатов на замену Почеттино является главный тренер Борнмута Андони Ираола. Также Челси рассматривает Энцо Мареску из Лестера, тренера сенсационного Ипсвича Кирана МакКенну и Себастьяна Хеннеса из Штутгарта.

Сезон АПЛ-2023/24 Челси завершил на шестом месте.