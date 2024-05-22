Известная ведущая вернется на ТВ после ужасных повреждений лица. Она будет работать на Евро-2024

Известная телеведущая Лора Вудс собирается вернуться на телевидение после несчастного случая, повлекшего за собой серьезные травмы лица.

Как сообщает talkSPORT, Вудс будет вести репортажи на панели ITV с матчей чемпионата Европы-2024.

Девушка попала в ужасную аварию во время отпуска со своим парнем, что вынудило ее отказаться от обязанностей ведущей репортажа TNT Sport о бое Тайсона Фьюри против Александра Усика 18 мая.

Но долго без работы обаятельная девушка не будет. ITV назвало ее одной из своих ведущих вместе со звездным составом экспертов, включая главного тренера “Тоттенхэма” Анже Постекоглу.

Помимо Вудс, Марк Пугач будет выступать в качестве ведущего с группой экспертов, в которую войдут Ян Райт, Рой Кин, Гэри Невилл, Карен Карни, Грэм Сунесс, Эни Алуко, Постекоглу, менеджер “Шеффилд Уэнсдей” Дэнни Рол и аналитик по судейству Кристина Ункель.

Бывшая звезда talkSPORT раньше уже часто работала с ITV во время международных соревнований. Она освещала женский чемпионат мира в 2023 году, а также мужской чемпионат мира в Катаре в 2022 году.