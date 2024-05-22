Впечатляюще. Седьмой матч "Миннесота" – "Денвер" стал самым просматриваемым в истории плей-офф НБА

Седьмую игру между “Миннесотой Тимбервулвз” и “Денвер Наггетс” в среднем посмотрели 8,41 млн зрителей на каналах TNT/truTV/Max. Это сделало ее самой просматриваемой игрой плей-офф НБА первого или второго раунда за всю историю на TNT Sports.

“Миннесота” одержала победу со счетом 98:90 и во второй раз в истории вышла в финал конференции. Команда отыгралась, уступая в 20 очков по ходу поединка.

Sunday’s Game 7 between the Minnesota Timberwolves and Denver Nuggets averaged 8.41M viewers on TNT/truTV/Max, making it the most-watched first or second round playoff game ever on TNT Sports. Sunday also marked the most active day ever across the NBA App and… https://t.co/NjPu7tk6S7 — NBA Communications (@NBAPR) May 21, 2024

В финале конференции “Миннесота Тимбервулвз” сыграет против “Далласа”. Первый матч между командами пройдет в четверг, 23 мая.

Напомним, что Dailysports подготовил для вас расписание ближайших игровых дней плей-офф НБА. Обратите внимание, что начало всех поединков указано по центральноевропейскому времени.