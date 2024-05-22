Маурицио Сарри близок к новой работе. Назван клуб, сделавший предложение итальянцу

Известный итальянский тренер Маурицио Сарри близок к возвращению на тренерский мостик. Как сообщают испанские СМИ, в услугах специалиста заинтересована Севилья.

Севилья предлагает Сарри трехлетний контракт, и он согласится на него при двух условиях. Во-первых, он хочет, чтобы трансферный кейс, предложенный им клубу, был принят. Также итальянец намерен привести с собой в андалусийский клуб тренерский штаб из шести помощников.

Кике Санчес Флорес перестанет быть главным тренером Севильи по окончании сезона. Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

На данный момент Севилья находится на 13-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги с 41 очком в активе. В заключительном матче сезона нервионцы сыграют против Барселоны.

65-летний Сарри в марте этого года покинул пост главного тренера римского Лацио.