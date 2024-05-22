Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(-3,5) Коэф.: 1.86 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

Плей-офф НБА в самом разгаре, уже стали известны финалисты обеих конференций, на Западе между собой сыграют Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс. Прогноз на первую встречу составлен экспертами Dailysports.

Миннесота Тимбервулвз

Такого мощного сезона от Миннесоты никто не ожидал, команда стала третьей на Западе, хотя до последнего боролась за первую строчку. В плей-офф Тимбервулвз смогли уверенно обыграть Финикс со счетом 4:0 в серии.

Совсем другой была серия против действующего чемпиона Денвера, где Миннесота выиграла две стартовые встречи на выезде, а потом проиграла трижды кряду. Все в итоге определилось в седьмой встрече на выезде, Тимбервулвз уступали по ходу встречи с разницей в 20 очков, а в итоге вырвали победу со счетом 98:90

Даллас Маверикс

От Далласа ждали высоких результатов, команда стала пятой на Западе, так что избежала дополнительных матчей для попадания в плей-офф. Свой путь в стыковых встречах клуб начал с принципиального противостояния против Клипперс, которых удалось обыграть со счетом 4:2.

В следующем круге Маверикс с тем же счетом 4:2 сумел обыграть победителя Запада в регулярке, Оклахому-Сити Тандер. Даллас выглядел лучше соперников, все-таки звезды Дончич и Ирвинг в решающие моменты показывают свой высокий уровень и делают разницу.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Соперники в этом сезоне пересекались четыре раза в регулярном чемпионате, счет 3:1 в пользу Тимбервулвз.

Миннесота в плей-офф успела провести дома пять встреч, в которых одержала три победы.

Даллас в плей-офф провел в гостях шесть встреч, в которых одержал 4 победы.

Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс Прогноз

В стартовом противостоянии серии Миннесота котируется фаворитом, это связано с фактором своего паркета, а также преимуществом в очных встречах в этом сезоне. Нас ожидает интересная битва двух сильных команд, которые уже наверняка мечтают о титуле. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев с форой -3,5 очка.

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