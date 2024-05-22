Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 5,5 Коэф.: 1.86 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

23 мая свою первую встречу в финале Востока плей-офф НХЛ проведут Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на данное противостояние.

Нью-Йорк Рейнджерс

Все хорошо пока складывается для Рейнджерс, команда выиграла свою конференцию в регулярном чемпионате, а в плей-офф уже удалось дойти до финала Востока. В первом круге стыковых матчей парни из Нью-Йорка не оставили шансов Вашингтону, выиграв серию со счетом 4:0. Больше проблем было с Каролиной, которую удалось обыграть 4:2 в серии, причем в шестой игре Рейнджерс уступали 1:3, но выиграли 5:3, закинув четыре шайбы в последнем периоде.

Отличный сезон выдает Панарин, который уже перевалил далеко за 100 очков, хорошо играют в плей-офф Трочек и Зинабеджад. Команда далеко зашла, поэтому наверняка уже есть мысли о Кубке Стэнли.

Флорида Пантерз

Нет проблем и у Флориды, которая финишировала третьей в своей конференции. В плей-офф удалось уверенно пройти опасную Тампу – 4:1, не было особых трудностей и во втором круге против Бостона, который удалось обыграть со счетом 4:2.

Пантерз умеют подстраиваться под разные стили соперников, но с Рейнджерс будет непростая битва. Хорошо выглядят в плей-офф Ткачук и Барков, набравшие 14 и 13 очков соответственно. Отдельно стоит отметить и игру вратаря Сергея Бобровского, он действует надежно, местами показывая чудеса реакции.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Соперники пересекались трижды в текущем сезоне, счет 2:1 в пользу Флориды.

Как показывает статистика, Рейнджерс хорошо играют на своей арене, так как одержали 4 победы в пяти встречах.

Флорида хорошо играет на выезде, об этом свидетельствуют 4 победы в пяти противостояниях.

Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз Прогноз

Старт серии всегда важен, Рейнджерс играют дома, но букмекеры дают соперникам равные шансы на успех. В первых играх команды могут сыграть более раскрепощено, из-за чего должна вырасти зрелищность. Ставка на тотал больше 5,5 закинутых шайб, вполне рабочий вариант.

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