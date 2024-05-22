Ювентус предложил новый долгосрочный контракт ведущему игроку
Ювентус предложил долгосрочный контракт основному левому защитнику команды Андреа Камбьязо. Новое соглашение будет рассчитано до июня 2029 года.
Первоначальная встреча, которая положила старт переговорам, уже состоялась. В туринском клубе стремятся закрыть сделку как можно скорее.
Камбьязо счастлив в Ювентусе и высоко оценивается Тьяго Моттой, который должен возглавить бьянконерри в ближайшее время.
Ранее Астон Вилла хотела подписать Камбьязо и даже выступила с предложением к туринскому клубу в размере 40 миллионов евро, но “зебры” ответили на это предложение отказом.
Нынешнее соглашение рассчитано до июля 2027 года, и включает в себя зарплату в размере одного миллиона евро в год, а новая сделка должна увеличить оклад Камбьязо. В текущем сезоне Серии А 24-летний левый защитник сыграл в 39 матчах Ювентуса, забив три гола и отдав шесть ассистов.