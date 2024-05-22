Сборная Шотландии эпичным видео огласила предварительную заявку на Евро-2024
Новости футбола Сегодня, 10:27Евгений Кравченко эксперт Dailysports
x.com/ScotlandNT
Европейские футбольные сборные продолжают оглашать свои окончательные или предварительные заявки на Евро-2024. Следующая на очереди – сборная Шотландии.
Однако Шотландия решила отличиться и огласила предварительную заявку из 28 футболистов эпичным видео, на котором фанаты устраивают вечеринку, в ходе которо на старом телевизоре читают состав через телетекст.
Предварительная заявка сборной Шотландии
- Вратари: Зандер Кларк, Крейг Гордон (оба – Хартс), Ангус Ганн (Норвич), Лиам Келли (Мотервелл);
- Защитники: Лиам Купер (Лидс), Грант Хенли (Норвич), Джек Хендри (Аль-Иттифак), Скотт Маккенна (Копенгаген), Росс Маккрори (Бристоль Сити), Райан Портеус (Уотфорд), Энтони Ралстон (Селтик), Эндрю Робертсон (Ливерпуль), Джон Суттар (Рейнджерс), Грег Тейлор (Селтик), Киран Тирни (Реал Сосьедад);
- Полузащитники: Стюарт Армстронг (Саутгемптон), Райан Кристи (Борнмут), Билли Гилмор (Брайтон), Райан Джек (Рейнджерс), Джон Макгинн (Астон Вилла), Каллум Макгрегор (Селтик), Кенни Маклин (Норвич), Скотт Мактоминей (Манчестер Юнайтед);
- Нападающие: Че Адамс (Саутгемптон), Бен Доак (Ливерпуль), Линдон Дайкс (Куинз Парк Рейнджерс), Джеймс Форрест (Селтик), Лоуренс Шенкленд (Хартс).
В окончательную заявку попадут 26 игроков.
Сборная Шотландии сыграет в матче-открытия Евро-2024 против Германии, который состоится 14 июня. Также ее соперниками по групповому этапу будут Венгрия и Швейцария.
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