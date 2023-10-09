Прогноз на матч Уолсолл — Форест Грин 10 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Уолсолл Коэф.: 2.12 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

10 октября в матче Кубка Английской лиги состоится встреча Уолсолла и Форест Грина. Хозяева поля после поражения в первом туре группового этапа остаются без набранных очков, в то время как гости имеют в своем активе три балла после победы на старте турнира.

Уолсолл

В первом туре команда встречалась с молодежной командой Брайтона и потерпела довольно обидное поражение со счетом 2:3. Теперь им нужно реабилитироваться перед родными трибунами и доказать, что они являются претендентами на выход из группы, а для этого им нужно занять первое или второе место.

Во внутреннем первенстве дела у Уолсолла идут не лучшим образом. Они хоть и не входят в число аутсайдеров, но даже середняком их сложно назвать. После 12 сыгранных матчей в их активе 15 очков и 17-е место в турнирной таблице. Судя по всему, команда сохранить прописку в четвертом по силе дивизионе страны, но о повышении им пока и думать рано.

Форест Грин

В первом туре группового этапа этот коллектив уверенно разгромил Шрусбери Таун и сейчас идет на втором месте турнирной таблицы. Интересно, что во Второй лиге команда играет крайне неудачно и занимает последнее место турнирной таблицы.

В 12-ти турах Второй лиги Форест Грин добыл лишь две победы и девять раз проиграл. От спасительного места в турнирной таблице их отделяют три очка и пока неясно, за счет чего команда собирается удержаться на плаву.

Прогноз на матч

Форест Грин нужно думать о том, как спасать положение в национальном первенстве, поэтому я не ожидаю от них качественной игры в кубковом матче. Буду ставить на победу хозяев с коэффициентом 2.12.

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