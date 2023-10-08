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Прогноз на матч Университатя Клуж - Сепси 9 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Клуж - Сепси прогноз
Клуж Клуж
Лига 1 Румыния 09 окт 2023, 14:00 Клуж - Сепси
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- : -
Румыния, Cluj-Napoca, Cluj Arena
Сепси Сепси
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.87
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Мелбет 4.90
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В матче 12-го тура чемпионата Румынии состоится встреча "Университатя Клуж" против "Сепси". Игра пройдет 9 октября.

"Университатя Клуж"

Команда показывает хорошую игру, но пока не входит в топ-10, занимая 11-е место.

В 11 сыгранных матчах команда выиграла два раза, сыграла вничью шесть раз и потерпела три поражения. Результаты последних двух туров, где были ничьи со "Стяуа" и "Университатя Крайова", приносят гордость тренерскому штабу. Если команда продолжит играть также и с будущим соперником, то есть большие шансы на ничью.

"Сепси"

Команда показывает плохую игру. В последние четыре тура гости испытывают только неудачи.

Они с ослабления пятого места в национальном первенстве упали до десятого места. Команда пропускает больше голов, чем забивает: 11-14. Вряд ли можно встретить ещё один такой случай, когда третья команда прошлого сезона так сильно падает в новом сезоне. Тренерский штаб пока не знает, как исправить ситуацию и срочно требуется разработать план действий.

Прогноз на матч

В этой встрече сойдутся равные по силе команды и букмекеры также не могут выбрать фаворита. Есть мнение, что в матче будет мало забитых мячей. Буду ставить на тотал меньше 2.5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.87
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