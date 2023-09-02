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Прогноз на матч Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 5 сентября 2023 года

Прогноз на матч Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 5 сентября 2023 года
Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе
Кубок Профессиональной лиги Аргентины 04 сен 2023, 19:00 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо
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Аргентина,
Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо
Обзор Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 1.5
Коэф.: 1.6
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5 сентября на "Эстадио 15 де Абриль" (Санта-Фе) пройдет матч 3-го тура Кубка Диего Марадоны, в котором "Унион Санта-Фе" встретится с "Сан-Лоренсо". Старт поединка запланирован на 01:00 по европейскому времени.

"Унион Санта-Фе"

Клуб был основан еще в начале прошлого века. Но единственным достижением было вице-чемпионство еще в 1979-м году. С трофеями не сложилось, так ничего не выиграли даже в кубковом формате, более того, даже в формате Копы Судамерикана дебютировали только в 2019-м. Сейчас о амбициях вернуться на международный уровень "Unionistas" явно подзабыл. В прошлом году они финишировали 22-ми в Примере, в этом - поднялись на пару ступенек в итоговой таблице. Но при этом летом получилось набрать вполне неплохую форму. Если в первых полутора десятках туров была одна победа, то в 12 следующих, наоборот, проиграли только "Атлетико Тукуман" на выезде. В такой же форме получилось начать и Кубок Диего Марадоны: сначала "El Tate" свели вничью домашний поединок с "Расингом", а потом и вовсе обыграли в гостях 3-1 "Эстудиантес".

"Сан-Лоренсо"

Команда выигрывала практически все, что можно. В аргентинской Примере и вовсе есть аж 12 титулов (последний, правда, еще в 2013-м году), кроме того, удавалось поднять и Копу Либертадорес, и Копу Судамерикана. В нынешнем цикле "классического" чемпионата "сине-гранатовые" смогли замкнуть топ-3 итоговой таблицы (в 2022-м были шестыми), правда, в Копе Судамерикана ограничились вылетом уже в 1/8 финала от "Сан-Паулу", а накануне обыграли еще и "Бельграно" в национальном кубке. Перед этим с ним же с трудом вырвали ничью 2-2 в рамках Трофея Диего Марадоны. А вот в стартовом туре там "вороны" из Буэнос-Айреса смогли выиграть на поле "Лануса" за счет единственного гола Барейро.

Статистика личных встреч

"Унион" выиграл только 1 поединок из 11 последних. При этом у "Униона" на этом отрезке было 5 побед.

Прогноз

Букмекеры больше склонны ждать победы хозяев в Санта-Фе. Но обе команды в неплохой форме - ждем "тотал больше 1,5 гола" (коэффициент - 1,6).

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Прогноз на матч Тотал больше 1.5
Коэф.: 1.6
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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