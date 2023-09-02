Прогноз на матч Тотал больше 1.5 Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

5 сентября на "Эстадио 15 де Абриль" (Санта-Фе) пройдет матч 3-го тура Кубка Диего Марадоны, в котором "Унион Санта-Фе" встретится с "Сан-Лоренсо". Старт поединка запланирован на 01:00 по европейскому времени.

"Унион Санта-Фе"

Клуб был основан еще в начале прошлого века. Но единственным достижением было вице-чемпионство еще в 1979-м году. С трофеями не сложилось, так ничего не выиграли даже в кубковом формате, более того, даже в формате Копы Судамерикана дебютировали только в 2019-м. Сейчас о амбициях вернуться на международный уровень "Unionistas" явно подзабыл. В прошлом году они финишировали 22-ми в Примере, в этом - поднялись на пару ступенек в итоговой таблице. Но при этом летом получилось набрать вполне неплохую форму. Если в первых полутора десятках туров была одна победа, то в 12 следующих, наоборот, проиграли только "Атлетико Тукуман" на выезде. В такой же форме получилось начать и Кубок Диего Марадоны: сначала "El Tate" свели вничью домашний поединок с "Расингом", а потом и вовсе обыграли в гостях 3-1 "Эстудиантес".

"Сан-Лоренсо" Команда выигрывала практически все, что можно. В аргентинской Примере и вовсе есть аж 12 титулов (последний, правда, еще в 2013-м году), кроме того, удавалось поднять и Копу Либертадорес, и Копу Судамерикана. В нынешнем цикле "классического" чемпионата "сине-гранатовые" смогли замкнуть топ-3 итоговой таблицы (в 2022-м были шестыми), правда, в Копе Судамерикана ограничились вылетом уже в 1/8 финала от "Сан-Паулу", а накануне обыграли еще и "Бельграно" в национальном кубке. Перед этим с ним же с трудом вырвали ничью 2-2 в рамках Трофея Диего Марадоны. А вот в стартовом туре там "вороны" из Буэнос-Айреса смогли выиграть на поле "Лануса" за счет единственного гола Барейро. Статистика личных встреч "Унион" выиграл только 1 поединок из 11 последних. При этом у "Униона" на этом отрезке было 5 побед. Прогноз Букмекеры больше склонны ждать победы хозяев в Санта-Фе. Но обе команды в неплохой форме - ждем "тотал больше 1,5 гола" (коэффициент - 1,6).

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