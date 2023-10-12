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Прогноз на матч Украина — Северная Македония 14 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Украина - Северная Македония прогноз
Украина Украина
Чемпионат Европы 14 окт 2023, 09:00 Украина - Северная Македония
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Международные, Prague, Generali Arena
Северная Македония Северная Македония
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(+1)
Коэф.: 1.8
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В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 состоится поединок между сборными Украины и Северной Македонии. Матч пройдет на Эпет Арене в Праге в субботу, 14 октября. Начало встречи запланировано на 15:00 по среднеевропейскому времени.

Украина

Сборную Украины в этом году возглавил Сергей Ребров, который вернулся на родину после многолетнего вояжа по Европе и Ближнему Востоку.

В недавнем матче украинцы сенсационно отобрали очки у англичан, сыграв вничью 1:1, а также минимально уступили сборной Италии. Украина все еще надеется занять второе место в отборочной группе, но учитывая наличие таких соперников как Италия и Англия, третье место не будет считаться провалом.

К слову, в этой игре хозяевам не помогут вингеры Ярмоленко и Цыганков. Оба игрока накануне получили травмы.

Северная Македония

Сборная представляет собой довольно небольшой осколок бывшей Югославии. Но у нее уже получилось то, что не вышло у более статусной Боснии - дебютировать на Евро. Помогла македонцам Лига Наций, ведь одну из дополнительных путевок разыгрывали среди аутсайдеров - и тот плей-офф Пандев и компания выиграли. Да, на самом турнире Горан и компания проиграли все поединки. Но после этого провела достойный следующий отборочный цикл, уступив в группе только Германии, а в стыковом поединке сенсационно выбили на выезде сборную Италии. Но на мундиаль их не пустила Португалия.

В нынешнем отборочном цикле Македония еще сохраняет шансы на прямую путевку на Евро-2024, но помимо матча против Украины им предстоит сыграть еще с итальянцами и англичанами. Поэтому, шансы Македонии лишь теоретические.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Украина не знает поражений в 14-ти домашних матчах подряд.
  • Македония выиграла лишь три из последних 11-ти поединков.
  • Между собой команды встечались шесть раз — 4:1 в пользу украинцев и одна ничья.

Прогноз

Украинская команда даже без своих лидеров считается безоговорочным фаворитом. Однако македонская сборная хорошо выглядит в этом отборочном цикле и претендует на очки в каждом матче. Считаю, что и в этом поединке Македония доставит сопернику проблем. Моя ставка — победа гостей с форой +1.

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Прогноз на матч П2(+1)
Коэф.: 1.8
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