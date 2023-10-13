Прогноз на матч Уэльс — Хорватия 15 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.93 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

15 октября в отборочном турнире чемпионата Европы состоится матч между Уэльсом и Хорватией. Для хозяев поля это встреча является последним шансом "зацепиться" за второе место в группе.

Уэльс

Перед этим туром сразу четыре из пяти команд группы имеют шансы на проход в финальный турнир Евро-24. У британской команды семь очков пяти матчах, так же как и у Армении.

Лидируют же в группе Хорватия и Турция, которые набрали по 10 очков, при этом хорваты провели только четыре игры. Для Уэльса практически любой результат, кроме победы, почти лишит их шансов на выход из группы.

Хорватия

Бронзовый чемпион последнего чемпионата мира идет на втором месте группы, отставая от Турции на три очка. Изначально именно хорватов называли фаворитами группы и сильнейшей командой в ней.

В пяти матчах хорватская команда забила девять голов и лучший показатель в группе на ровне с Турцией Они пропустили всего два гола, что является самым низким показателем. Кроме того, до минувшего тура они были единственной командой, которая до сих пор не потерпела поражений.

Прогноз на матч Уэльс - Хорватия

В предыдущих семи встречах команды Хорватия одержала четыре победы, в то время как Уэльс - ни одной. По данным рейтинга ФИФА, Уэльс занимает 33-е место, а Хорватия - 6-е.

В первой встрече на поле Хорватии была зафиксирована ничья со счетом 1:1, что стало неожиданностью для многих, если учитывать текущую форму команды из Британии.

Всего в семи предыдущих матчах был только один случай, когда забивала лишь одна команда, в остальных же встречах голы забивали оба соперника.

Учитывая важность этой игры, особенно для Уэльса, думаю, что сейчас обе команды забьют голы. Берем ставку "обе забьют" по коэффициенту 1.94.

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