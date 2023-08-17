АНГ АНГ NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Удинезе - Ювентус 20 августа 2023 года

Прогноз на матч Удинезе - Ювентус 20 августа 2023 года

Прогноз на матч Удинезе - Ювентус 20 августа 2023 года
Удинезе Удинезе
Серия А Италия 20 авг 2023, 14:45 Удинезе - Ювентус
-
- : -
Италия, Udine, Фриули
Ювентус Ювентус
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Ювентус
Коэф.: 1.97
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.20
Сделать ставку

20 августа на "Дачиа Арена" (Фриули) пройдет матч 1-го тура Серии А, в котором "Удинезе" сыграет против "Ювентуса". Поединок начнется в 20:45 по европейскому времени.

"Удинезе"

Команда давно уже воспринимается максимум как середняк итальянского футбола. Нынешний наставник, Андреа Соттиль, год назад очень оптимистично начинал, с серии побед. Но надолго импульса не хватило, и, даже при таком заделе, в итоге "зебры" закончили более-менее привычно: ниже "экватора" турнирной таблицы, но на комфортной дистанции от зоны вылета (закончили 12-ми). Возможно, сейчас попробуют прибавить. По крайней мере, "черно-белые" пытались активно проводить летнее трансферное окно. Они не пожалели 10 миллионов на Бреннера, что играл в "Цинцинатти", взяв заодно из "братского" "Уотфорда" Домингуша Кину и Кабаселе, заодно как-то уговорив перебраться из "Атлетика" Ойера Саррагу, что был в Бильбао игроком основной обоймы. Есть и другие новички, но их потенциал покажет наступивший сезон. Так, с "Катандзаро" в кубке итоговый счет 4-1 оформил Лукка, что был в прошлом сезоне в "Аяксе".

"Ювентус"

Клуб показывал определенный прогресс в прошлом сезоне, если вынести за скобки провальные результаты в Лиге чемпионов (5 поражений, и только за счет победы над "Маккаби" взяли 3-е место в группе). Но 2-я половина футбольного года прошла под знаком наказаний за финансовые нарушения, что было допущено менеджментом. От первичного наказания вроде бы отбились, но в итоге все равно "Старую Синьору" лишили 10 очков, а потом еще и из еврокубков вышвырнули. Примечательно, что состав постарались сохранить, отпустив только Ди Марию и тех, кто и так был в аренде. Но и усиление минимально: выкупили контракты Милика, Локателли и Кина, купив только Тимоти Веа и подтянув молодежь из академии, Йилдыза и Даффару.

Статистика личных встреч

"Ювентус" в этой паре доминирует. В том числе в прошлом сезоне получилось выиграть дважды, пусть и минимально, по 1-0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяевам поможет фактор поля. Ждем новой победы "Старой Синьоры" (коэффициент - 1,97).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Ювентус
Коэф.: 1.97
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.20
Сделать ставку
Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Мальорка - Вильярреал 18 августа 2023 года Ла Лига Испания 18 авг 2023, 13:30 Прогноз на матч Мальорка - Вильярреал 18 августа 2023 года Мальорка Коэф.: 1.727 Вильярреал Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Вердер - Бавария 18 августа 2023 года Бундеслига Германия 18 авг 2023, 14:30 Прогноз на матч Вердер - Бавария 18 августа 2023 года Вердер Коэф.: 1.6 Бавария Сделать ставку БетВиннер
Прогноз на матч Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 18 августа 2023 года Премьер-лига Англия 18 авг 2023, 14:45 Прогноз на матч Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 18 августа 2023 года Ноттингем Форрест Коэф.: 1.87 Шеффилд Юнайтед Сделать ставку Лайнбет
Прогноз на матч Валенсия - Лас-Пальмас 18 августа 2023 года Ла Лига Испания 18 авг 2023, 15:30 Прогноз на матч Валенсия - Лас-Пальмас 18 августа 2023 года Валенсия Коэф.: 1.81 Лас-Пальмас Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Фрозиноне - Наполи 19 августа 2023 года Серия А Италия 19 авг 2023, 12:30 Прогноз на матч Фрозиноне - Наполи 19 августа 2023 года Фросиноне Коэф.: 1.63 Наполи Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:06 "Днепр-1" вылетел из Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 15:54 Киевское "Динамо" одержало сложнейшую победу в Лиге Конференций Новости футбола Сегодня, 13:08 ПСВ начал переговоры о переходе защитника "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 13:02 "Вест Хэм" назвал "Манчестер Сити" цену на бразильца Лукаса Пакета Новости футбола Сегодня, 12:57 "Интер" может перехватить у "Манчестер Юнайтед" звездного французского защитника Новости футбола Сегодня, 12:53 Украинец Малиновский близок к возвращению в Серию А Новости футбола Сегодня, 12:49 Килиан Мбаппе определился, когда перейдет в "Реал" Новости футбола Сегодня, 12:45 Усман Дембеле взял в ПСЖ номер Неймара Новости футбола Сегодня, 12:41 Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед: где смотреть матч чемпионата Англии Новости футбола Сегодня, 06:43 ПСЖ подписывает двух новых нападающих
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 18 авг 2023 Прогноз на матч Мальорка - Вильярреал 18 августа 2023 года Футбол 18 авг 2023 Прогноз на матч Вердер - Бавария 18 августа 2023 года Футбол 18 авг 2023 Прогноз на матч Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 18 августа 2023 года Футбол 18 авг 2023 Прогноз на матч Валенсия - Лас-Пальмас 18 августа 2023 года Футбол 19 авг 2023 Прогноз на матч Фрозиноне - Наполи 19 августа 2023 года Футбол 19 авг 2023 Прогноз на матч Эмполи - Верона 19 августа 2023 года Футбол 19 авг 2023 Прогноз на матч Интер - Монца 19 августа 2023 года Футбол 19 авг 2023 Прогноз на матч Дженоа - Фиорентина 19 августа 2023 года Футбол 20 авг 2023 Прогноз на матч Сассуоло - Аталанта 20 августа 2023 года Футбол 20 авг 2023 Прогноз на матч Рома - Салернитана 20 августа 2023 года