Прогноз на матч Победа Ювентус Коэф.: 1.97 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.20 Сделать ставку

20 августа на "Дачиа Арена" (Фриули) пройдет матч 1-го тура Серии А, в котором "Удинезе" сыграет против "Ювентуса". Поединок начнется в 20:45 по европейскому времени.

"Удинезе"

Команда давно уже воспринимается максимум как середняк итальянского футбола. Нынешний наставник, Андреа Соттиль, год назад очень оптимистично начинал, с серии побед. Но надолго импульса не хватило, и, даже при таком заделе, в итоге "зебры" закончили более-менее привычно: ниже "экватора" турнирной таблицы, но на комфортной дистанции от зоны вылета (закончили 12-ми). Возможно, сейчас попробуют прибавить. По крайней мере, "черно-белые" пытались активно проводить летнее трансферное окно. Они не пожалели 10 миллионов на Бреннера, что играл в "Цинцинатти", взяв заодно из "братского" "Уотфорда" Домингуша Кину и Кабаселе, заодно как-то уговорив перебраться из "Атлетика" Ойера Саррагу, что был в Бильбао игроком основной обоймы. Есть и другие новички, но их потенциал покажет наступивший сезон. Так, с "Катандзаро" в кубке итоговый счет 4-1 оформил Лукка, что был в прошлом сезоне в "Аяксе".

"Ювентус" Клуб показывал определенный прогресс в прошлом сезоне, если вынести за скобки провальные результаты в Лиге чемпионов (5 поражений, и только за счет победы над "Маккаби" взяли 3-е место в группе). Но 2-я половина футбольного года прошла под знаком наказаний за финансовые нарушения, что было допущено менеджментом. От первичного наказания вроде бы отбились, но в итоге все равно "Старую Синьору" лишили 10 очков, а потом еще и из еврокубков вышвырнули. Примечательно, что состав постарались сохранить, отпустив только Ди Марию и тех, кто и так был в аренде. Но и усиление минимально: выкупили контракты Милика, Локателли и Кина, купив только Тимоти Веа и подтянув молодежь из академии, Йилдыза и Даффару. Статистика личных встреч "Ювентус" в этой паре доминирует. В том числе в прошлом сезоне получилось выиграть дважды, пусть и минимально, по 1-0. Прогноз Букмекерские конторы не верят, что хозяевам поможет фактор поля. Ждем новой победы "Старой Синьоры" (коэффициент - 1,97).

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