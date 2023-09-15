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Прогноз на матч Трабзонспор - Бешикташ 17 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч Трабзонспор - Бешикташ 17 сентября 2023 года
Трабзонспор Трабзонспор
Суперлига Турция 17 сен 2023, 13:00 Трабзонспор - Бешикташ
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Турция, Trabzon, Medical Park Stadium
Бешикташ Бешикташ
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.67
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17 сентября в матче пятого тура чемпионата Турции Трабзонспор на своем поле будет принимать Бешкиташ. Обе команды ставят за цель войти в топ-3 по итогам сезона, а поэтому битва будет крайне интересной.

Трабзонспор

Хозяева поля нестабильно начали сезон и набрали в четырех турах лишь шесть очков. Дважды они обыграли соперников и еще два раза проиграли. В данный момент команда идет на восьмой строчке турнирной таблицы.

Стоит отметить неплохую результативность Трабзонспора, так как в четырех матчах чемпионата они забили восемь голов. При этом игра в обороне оставляет желать лучшего, ведь пропущено в этих встречах тоже немало – шесть мячей.

В случае победы и потере очков от конкурентов уже после этого тура Трабзонспор может ворваться в первую тройку команд турнирной таблицы.

Бешикташ

Амбиции этой команды в новом сезоне вряд ли ограничиваются попаданием в первую тройку призеров. Бешикташ из года в год пытается навязать борьбу за чемпионство и этот сезон не станет исключением.

Пока же Бешикташ не отстает от группы лидеров и сам входит в ее число. Команда сыграла всего три матча и пропустила в них лишь один раз. На счету “орлов” две победы и один ничейный результат. Сейчас команда расположилась на третьей строчке турнирной таблицы.

Прогноз на матч

Гости летом неплохо усилили состав и намного ярче начали новый сезон. Букмекеры склоняются к тому, что именно он ближе к победе в данном противостоянии. Я с ними соглашусь и поставлю на исход победа второй команды с форой 0 с коффициентом 1.67.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.67
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