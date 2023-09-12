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Прогноз на матч Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 16 сентября 2023 года

Прогноз на матч Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 16 сентября 2023 года
Тоттенхэм Тоттенхэм
Премьер-лига Англия 16 сен 2023, 10:00 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед
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Англия, London, Тоттенхэм Хотспур
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.79
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В следующем туре чемпионата Англии будет сыгран матч между "Тоттенхэмом" и "Шеффилд Юнайтедом". Встреча пройдет 16 сентября.

Перед очным противостоянием лондонский гранд находится на втором месте в таблице и надеется не потерять очки в игре с новичком элитного дивизиона.

"Тоттенхэм"

“Шпоры” приятно радуют своей игрой в новом чемпионате, набрав 10 очков в четырех матчей и забив 11 голов. На данный момент это второй показатель результативности во всем чемпионате. Лидирует по количеству забитых мячей “Манчестер Сити”.

Интересно, что в последние годы “шпоры” выглядят не лучшим образом, но они давно не оставались без участия в еврокубках, что случилось по итогам прошлого сезона.

"Шеффилд Юнайтед"

Команда в этом сезоне вернулась в элиту английского сезона и пока не показывает хороших результатов. В четырех играх нового розыгрыша Премьер-лиги они набрали лишь одно очко и пока занимают место в нижней части турнирной таблицы.

Судя по таким результатам, “Шеффил Юнайдет” является одним из главных претендентов на возвращение в Чемпионшип.

Интересные факты:

"Тоттенхэм" забивал минимум 2 гола в последних 5 матчах. Свои последние три встречи “шпоры” выиграли".

Прогноз на игру "Тоттенхэм" - "Шеффилд Юнайтед":

Здесь вырисовывается одна мысль - победа “Тоттенхэма”. Более того, мне кажется, что “шпоры” забьют в ворота соперника минимум два мяча. Все дело в том, что лондонцы много забивают, в то время как их соперники пропустили меньше двух голов только в одной из четырех игр. Буду ставить на победу “шпор” с форой -1.5 с коэффициентом 1.79.

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Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.79
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Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
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