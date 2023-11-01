EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Торино — Фрозиноне 2 ноября 2023 года

Прогноз на матч Торино — Фрозиноне 2 ноября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Торино - Фросиноне прогноз
Торино Торино
Кубок Италии Сегодня, 16:00 Торино - Фросиноне
-
- : -
Италия,
Фросиноне Фросиноне
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Торино
Коэф.: 1.85
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

2 ноября состоится встреча между "Торино" и "Фрозиноне". Команды сойдутся на стадии 1/16 финала кубка Италии.

Торино

В последнем туре национального первенства команда из Турина смогла выиграть впервые за долгое время. “Торино” обыграл "Лечче" и прервал серию без побед.

В целом, "Торино" выступает как типичный середняк чемпионата Италии. После десяти туров команда занимает 13-е место в таблице Серии A. На их счету три победы, четыре ничьи и три поражения.

Судя по всему, для “Торино” Кубок Италии будет единственной возможностью хоть как-то скрасить сезон. Поэтому туринцы наверняка будут стараться пройти как можно дальше по турнирной сетке.

Фрозиноне

Эта команда играет выше похвал в новом сезоне, хотя и проиграла "Кальяри" в последнем матче в чемпионате Италии. К слову, поражение стало для них третьим в четырех последних турах. В

На данный момент команда идет на 11-м месте в турнирной таблице с тремя победами, четырьмя ничьими и тремя поражениями. Мало кто ожидал, что такой скромный коллектив прыгнет выше головы в новом сезоне, но место в середине турнирной таблицы для них уже большой успех.

Не исключаю, что в отличие от “Торино” гости не будут выкладываться на все 200% в кубковом матче.

Статистика и прогноз на матч

Статистика показывает, что "Торино" выиграл четыре последних матча против "Фрозиноне" и в каждом из этих матчей было забито не менее двух голов. “Фрозиноне”, к слову, проиграл три последних гостевых матча.

Предлагаю поставить на победу хозяев поля с коэффициентом 1.85.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Торино
Коэф.: 1.85
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
мумбаи Сити - Punjab FC прогноз Суперлига Индия Сегодня, 10:30 Прогноз на матч Мумбаи Сити — Пенджаб 2 ноября 2023 года мумбаи Сити Коэф.: 1.89 Punjab FC Рекомендуем MelBet
Сассуоло - Специя прогноз Кубок Италии Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Сассуоло — Специя 2 ноября 2023 года Сассуоло Коэф.: 1.65 Специя Сделать ставку 1xBet
New York Rangers - Carolina Hurricanes прогноз NHL Сегодня, 18:00 Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс - Каролина Харрикейнс 3 ноября 2023 года New York Rangers Коэф.: 1.52 Carolina Hurricanes Сделать ставку MelBet
Бостон Брюинз - Торонто Мейпл Лифс прогноз НХЛ Сегодня, 18:30 Прогноз на матч Бостон Брюинз — Торонто Мейпл Лифс 3 ноября 2023 года Бостон Брюинз Коэф.: 1.58 Торонто Мейпл Лифс Рекомендуем MelBet
Мельбурн Сити - Сидней прогноз А-лига Австралия 03 ноя 2023, 04:45 Прогноз на матч Мельбурн Сити — Сидней 3 ноября 2023 года Мельбурн Сити Коэф.: 2 Сидней Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:30 Мюллер раскритиковал игроков Баварии после позора в Кубке Германии Новости футбола Сегодня, 06:00 Футболистка сборной Англии получила тяжелую травму головы. Ее унесли на носилках Новости футбола Сегодня, 05:30 Тен Хаг назвал виновного в сенсационном разгроме Манчестер Юнайтед в Кубке лиги Новости футбола Сегодня, 05:00 Каземиро получил травму. Он пропустит важный матч Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 04:30 "Мы должны почувствовать эту боль". Артета высказался о вылете Арсенала из кубка Новости футбола Сегодня, 04:00 Манчестер Юнайтед выдал худший старт с 1930 года Новости футбола Сегодня, 03:30 Луис Суарес будет играть с Месси. Названы сроки перехода Новости футбола Сегодня, 03:00 Месси назвал свои главные голы в карьере Новости футбола Сегодня, 02:30 Опубликован топ-10 рейтинг худших трансферов в истории Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 02:09 Турне Интер Майами по Китаю отменили. Почему это плохо для Месси
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Мумбаи Сити — Пенджаб 2 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сассуоло — Специя 2 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Торино — Фрозиноне 2 ноября 2023 года Хоккей Сегодня Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс - Каролина Харрикейнс 3 ноября 2023 года Хоккей Сегодня Прогноз на матч Бостон Брюинз — Торонто Мейпл Лифс 3 ноября 2023 года Футбол 03 ноя 2023 Прогноз на матч Мельбурн Сити — Сидней 3 ноября 2023 года Футбол 03 ноя 2023 Прогноз на матч Динамо Киев — Шахтер 3 ноября 2023 года Футбол 03 ноя 2023 Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Хиляль 3 ноября 2023 года Футбол 03 ноя 2023 Прогноз на матч Галатасарай — Касымпаша 3 ноября 2023 года Футбол 03 ноя 2023 Прогноз на матч Дармштадт — Бохум 3 ноября 2023 года