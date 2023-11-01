Прогноз на матч Торино — Фрозиноне 2 ноября 2023 года

Прогноз на матч Победа Торино Коэф.: 1.85 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

2 ноября состоится встреча между "Торино" и "Фрозиноне". Команды сойдутся на стадии 1/16 финала кубка Италии.

Торино

В последнем туре национального первенства команда из Турина смогла выиграть впервые за долгое время. “Торино” обыграл "Лечче" и прервал серию без побед.

В целом, "Торино" выступает как типичный середняк чемпионата Италии. После десяти туров команда занимает 13-е место в таблице Серии A. На их счету три победы, четыре ничьи и три поражения.

Судя по всему, для “Торино” Кубок Италии будет единственной возможностью хоть как-то скрасить сезон. Поэтому туринцы наверняка будут стараться пройти как можно дальше по турнирной сетке.

Фрозиноне

Эта команда играет выше похвал в новом сезоне, хотя и проиграла "Кальяри" в последнем матче в чемпионате Италии. К слову, поражение стало для них третьим в четырех последних турах. В

На данный момент команда идет на 11-м месте в турнирной таблице с тремя победами, четырьмя ничьими и тремя поражениями. Мало кто ожидал, что такой скромный коллектив прыгнет выше головы в новом сезоне, но место в середине турнирной таблицы для них уже большой успех.

Не исключаю, что в отличие от “Торино” гости не будут выкладываться на все 200% в кубковом матче.

Статистика и прогноз на матч

Статистика показывает, что "Торино" выиграл четыре последних матча против "Фрозиноне" и в каждом из этих матчей было забито не менее двух голов. “Фрозиноне”, к слову, проиграл три последних гостевых матча.

Предлагаю поставить на победу хозяев поля с коэффициентом 1.85.

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