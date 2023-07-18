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Прогноз на матч Тигре - Либертад 21 июля 2023 года

Прогноз на матч Тигре - Либертад 21 июля 2023 года
Тигре Тигре
Южноамериканский кубок 20 июл 2023, 20:00 Тигре - Либертад
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Международные,
Либертад
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.0
Коэф.: 1.727
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21 июля на на "Хосе Делладжованна" (Буэнос-Айрес) пройдет ответный матч 1/16 финала Копа Судамерикана, в котором "Тигре" сыграет против "Либертада". Поединок начнется в 02:00 по европейскому времени.

"Тигре"

Команда представляет Аргентину, ведущую, на пару с Бразилией, футбольную страну сильного южноамериканского региона. Не удивительно, что у нее практически нет трофеев, точнее, только единственный - коллектив оказался победителем экспериментального Кубка Суперлиги, что проводился только в 2019-м году. Потом был очередной вылет из Примеры, а, вернувшись, "Matador" забрался на 7-ю позицию. Именно она и отправила клуб из Буэнос-Айреса в Копу Судамерикана. Так у аргентинцев ничего не получилось против принципиального соперника для любого из их страны - представителя Бразилии, "Сан-Паулу". Но и так взяли 10 очков, чего хватило для 2-го места в квартете. В итоге "Тигре" прошел в плей-офф, который начался с 1-2 в Асунсьоне.

"Либертад"

Клуб старается держаться на уровне грандов Парагвая, "Олимпии" с "Серро Портеньо". В этом году, в рамках Апертуры, удалось взять вот уже 23-й чемпионский титул. В итоге снова "Los Repolleros" попробовали себя в Копе Либертадорес. Там несколько раз команда играла в полуфинале. Сейчас же не вышло выйти из группы - в ней только с "Атлетико Минейро" было достигнуто преимущество (выиграли на выезде, взяли ничью дома). Обменялись победами с "Альянсой Лимой", но в итоге ограничились только 3-м местом в квартете, и, как итог, были вынуждены перебраться в Копу Судамерикана. А уже там проиграли 1-й тайм дома, но смогли добиться волевой победы, причем решающий гол забил капитан и ветеран, Оскар Кардосо.

Статистика личных встреч

В 2013-м году, 10 лет назад, стороны пересекались в рамках Копы Либертадорес. Тогда они обменялись выездными победами: сначала парагвайцы оформили 2-0 в Аргентине, потом уступили 3-5 дома "Тигре".

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать победы хозяев. Но скучать вряд ли придется - ждем "тотал больше 2,0 голов" (коэффициент - 1,727).

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Коэф.: 1.727
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